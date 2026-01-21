Salzburg soll Bike-Sharing bekommen

Ein neues Fahrradleihsystem soll in der Landeshauptstadt angeboten werden. Geplant sind 63 Stationen und 600 Räder. Es sollen aber noch deutlich mehr werden. Und die Bikes fahren elektrisch, manche sogar mit Kindersitz.
Der Gemeinderat wird diese Woche den Amtsbericht zum neuen Leihsystem bekommen. Die Wahl ist auf den Betreiber „Lime“ gefallen, der Ebikes mit einer Tretkraftunterstützung bis 25 km/h anbietet. Hintergrund ist auch, dass künftig noch weitere Gemeinden eingebunden werden sollen.
Geplant ist, dass die Fahrräder über einen Korb verfügen. Ein Teil der Räder soll zudem Kindersitze bekommen. Die Bikes werden nicht im der typischen hellgrünen Farbe des Anbieters nach Salzburg kommen, sondern schwarz und weiß. Die Stelen, die bei Altstadtstandorten stehen werden, sollen laut Stadt ebenfalls dezent aussehen und sich ins Stadtbild einfühgen.
Der Amtsbericht wird am Donnerstag im Bauausschuss diskutiert und am 4. Februar vom Gemeinderat beschlossen. Der Start soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.
Gebucht werden die Räder künftig über eine App, alternativ mittels einer Kundenkarte mit der sogenannten RFID-Technologie. Losgehen soll das Ganze schon Mitte 2026, heißt es von der Stadt.
