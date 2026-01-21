Topscorer & Babyglück: Raffls machen Unterschied

Auch physisch packte der 37-Jährige einiges aus, fuhr jeden Check zu Ende und ließ zudem die Fäuste sprechen. „Er ist einer, der den Unterschied ausmacht und sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine extrem wichtig für uns ist“, schwärmte Trainer Manny Viveiros über den Kärntner, der abseits des Eises dennoch oft scheu wirkt, Medien gerne aus dem Weg geht.