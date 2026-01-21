Vorteilswelt
Läuft bei den Brüdern

Topscorer & Babyglück: Raffls machen Unterschied

Salzburg
21.01.2026 14:00
Ist Topscorer bei den Eisbullen: Michael Raffl.
Ist Topscorer bei den Eisbullen: Michael Raffl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Derzeit könnte es bei Michael und Thomas Raffl eigentlich nicht besser laufen. Während Michael bei den Eisbullen als Topscorer aufzeigt, befindet sich Thomas im Babyglück! Die Klub-Ikone postete am Dienstagabend mit Ehefrau Verena die Erwartung des zweiten Kindes.

0 Kommentare

Mit 16 Treffern und 22 Vorlagen ist Michael Raffl der Topscorer bei den Eisbullen. Auch am Sonntag beim spektakulären 7:4-Heimsieg gegen Bozen zeigte der Stürmer wieder all seine Qualitäten. Und das nicht nur in Form von zwei Toren.

Auch physisch packte der 37-Jährige einiges aus, fuhr jeden Check zu Ende und ließ zudem die Fäuste sprechen. „Er ist einer, der den Unterschied ausmacht und sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine extrem wichtig für uns ist“, schwärmte Trainer Manny Viveiros über den Kärntner, der abseits des Eises dennoch oft scheu wirkt, Medien gerne aus dem Weg geht.

Zitat Icon

Er ist einer, der den Unterschied ausmacht und sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine extrem wichtig für uns ist

Manny VIVEIROS, Eisbullen-Cheftrainer

Bild: Markus Tschepp

Im Glück schwebt auch Raffls Bruder Thomas. Ehefrau Verena erwartet nach Töchterchen Ava Rose ihr zweites Baby. Gestern Abend lüfteten die beiden in den sozialen Medien ihr Geheimnis. „Wir sind mehr als nur aufgeregt“, ließen die Raffls die Öffentlichkeit wissen.

Drei Auswärtsspiele in Folge für Raffls und Co
Da ist es für Thomas, Michael und den Rest der Eisbullen bereits nach Budapest gegangen, wo heute das nächste Ligaspiel wartet. Freitag treffen die Salzburger dann auswärts auf Graz, ehe am Sonntag der ewige Hit in Klagenfurt wartet.

