Bei Kontrollen

Klein-Lkw mit abgefahrenen Reifen gestoppt

Chronik
21.01.2026 13:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Klein-Lkw, der am Dienstag in Salzburg gestoppt wurde, war als tickende Zeitbombe unterwegs. Die Polizei stellte mehrere Mängel fest und stoppte die Weiterfahrt. 

0 Kommentare

Ein Unfall war bei dem Kleinlaster nur noch eine Frage der Zeit. Ein Reifen auf der zweiten Achse des Anhängers war so defekt, dass schon Gewebeteile durchschienen und sogar ein Loch festgestellt wurde. 

Für den Lkw konnte der 49-jährige Lenker außerdem kein gültiges Pickerl vorweisen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und nahm bei dem Fahrzeug die Kennzeichen ab. 

Insgesamt wurden bei Lkw-Kontrollen am Montag und Dienstag 21 Übertretungen der vorgeschriebenen Ruhezeit, 34 technische Mängel und elf Überladungen angezeigt. Außerdem war in zwei Fällen die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert. 

Salzburg

