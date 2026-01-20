Partei von Rechtspopulist Wilders zerfällt

Sieben Abgeordnete traten aus der Fraktion der Wilders-Partei aus und wollen im Parlament eine eigene Fraktion bilden. Sie hatten zuvor ungewöhnlich harte Kritik am Kurs des Parteiführers geübt. Wilders war nach eigenen Worten völlig überrascht von dem Aufstand. „Das ist ein schwarzer Tag für die PVV“, sagte er im Radio. Die Kritiker hatten sofortige Kursänderungen der PVV gefordert. Sie wollten mit anderen Parteien zusammenarbeiten und auch den Wahlverlust evaluieren.