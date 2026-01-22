„Für mich ist Feyenoord nach wie vor ein Weltklub“

„Einfach beeindruckend“, beschreibt Willi Kreuz. „Wenn du im De Kuip durch den Spielertunnel gehst, vor rund 50.000 lautstarken Zuschauern spielst. Da spielt es sich so richtig ab“, kriegt der heute 76-Jährige noch immer Gänsehaut. Von 1974 bis 1978 spielte der Wiener für Feyenoord Rotterdam, prägte eine Ära. „Als ich gekommen bin, hat Feyenoord gerade den UEFA Cup gewonnen, war eine Weltklasse-Mannschaft mit Spielern wie van Hanegem oder Wim Jansen. Das waren Zeiten“, lacht der ehemalige Vollblutstürmer, der selbst zweimal Vizemeister wurde. „Ich bin damals als Torschützenkönig vom Stadtrivalen Sparta gekommen, musste mich innerhalb der Mannschaft erst einmal etablieren. Ein halbes Jahr haben mich meine Mitspieler nicht einmal angespielt – und trotzdem habe ich am Ende 25 Tore gemacht. Dann war ich auch anerkannt“, grinst Kreuz.