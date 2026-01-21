Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leistbarer Wohnraum

Burgenländische Baugenossenschaft trotzt Krise

Burgenland
21.01.2026 06:00
Wer sich in der Seegemeinde Andau niederlässt, hat auch gleich eine Wellnessoase vor der ...
Wer sich in der Seegemeinde Andau niederlässt, hat auch gleich eine Wellnessoase vor der Haustüre...(Bild: OSG)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Trotz angespannter Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft setzt die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) auf leistbaren Wohnraum für Junge, Alte, Familien und Singles.

0 Kommentare

Geht es nach Prognosen von Branchenexperten, wird die österreichische Bauwirtschaft inklusive Infrastruktur, Gewerbe und Renovierung 2026 voraussichtlich moderat wachsen oder zumindest stabil bleiben. Wesentlich herausfordernder stellen sich die Neubau-Aktivitäten im klassischen Wohnbereich dar. Die Nachfrage nach fertiggestellten Neubauwohnungen ist laut Wirtschaftskammer in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen hat der Wohnungsmarkt schon seit geraumer Zeit strukturelle Probleme. Zum anderen bremsen schwierige Finanzierungsbedingungen Investitionsentscheidungen.

Wohnen mit kleinem Budget
Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) arbeitet dennoch gegen diesen Trend und erobert sogar neue Gemeinden, indem sie dort leistbaren Wohnraum schafft. Ein Beispiel ist Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See), wo vor rund drei Jahren ein neues Gemeindezentrum errichtet wurde. Das alte Gemeindeamt stand seither leer. Weil es sich mitten im Ortskern befindet, hat die OSG zugeschlagen. „Wir werden anstelle des ehemaligen Amtes ein modernes Wohnhaus bauen, das sowohl jungen Menschen als auch Senioren mit kleinem Budget ein Zuhause bietet. Demnächst beginnen die Abbrucharbeiten“, sagt OSG-Chef Alfred Kollar.

In Pamhagen baut die OSG heuer zum ersten Mal. Baubeginn ist für Februar/März 2026 geplant, die ...
In Pamhagen baut die OSG heuer zum ersten Mal. Baubeginn ist für Februar/März 2026 geplant, die Fertigstellung soll Mitte 2027 erfolgen.(Bild: OSG)
Auf dem Grundstück stand bisher das alte Gemeindeamt.
Auf dem Grundstück stand bisher das alte Gemeindeamt.(Bild: OSG)

Ruhig, ländlich, günstig
Auch in Zemendorf-Stöttera (Bezirk Mattersburg) wird ein erschwingliches Projekt in zentraler Lage umgesetzt. Hier hat die Siedlungsgenossenschaft nämlich die aufgelassene Tischlerei Neuberger erworben. „Statt ihr entstehen zwei Reihenhäuser 14 Wohnungen. Weil die Infrastruktur bereits vorhanden ist, erspart sich die Gemeinde unnötige Kosten“, so Bürgermeister Herbert Pinter. Er freut sich auf die baldige Ortskernbelebung. Und auch darauf, der neue, nachhaltige und moderne Wohnraum, der hier geschaffen wird, vielleicht auch auswärtige Interessenten anlockt, die sich in der 1320 Einwohner zählenden Gemeinde ansiedeln wollen.

Auch das erste Projekt in Zemendorf kann sich sehen lassen.
Auch das erste Projekt in Zemendorf kann sich sehen lassen.(Bild: OSG)
Errichtet wird es auf dem Grundstück einer aufgelassenen Tischlerei.
Errichtet wird es auf dem Grundstück einer aufgelassenen Tischlerei.(Bild: OSG)

Licht, Platz und Grünraum am See
Attraktiver Wohnraum für Familien, Paare und Singles wird auch in der See-Gemeinde Andau (Bezirk Neusiedl am See) aus dem Boden gestampft. Hier hat die OSG gegenüber dem renommierten 4**Superior-Wein-und Wellness-Hotel Scheiblhofer die ehemalige Schneiders Taschen-Fabrik gekauft.

Das Scheiblhofer-Resort wurde von einem der bekanntesten Winzer Österreichs konzipiert.
Das Scheiblhofer-Resort wurde von einem der bekanntesten Winzer Österreichs konzipiert.(Bild: Reinhard Judt)

„Geplant ist eine stilvolle Kombination aus zweigeschossigen Reihenhäusern und barrierefreien Bungalows mit eigenem Garten, Sonnenterrasse und Carport um. Während der Bauzeit ist auch die individuelle Mitgestaltung nach persönlichen Vorlieben möglich“, sagt Kollar. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -3°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-6° / -3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-7° / -3°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-7° / -4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
210.380 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.873 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.281 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Burgenland
UNTERHAUS-FUSSBALL
Lieber mit dem Nachbarn als mit elf Fremden?
Prozess in Eisenstadt
Gefängnis ist wichtiger als die eigene Mutter
400.000 Euro-Kredit
Darlehen offen: Druck auf „Inform Events“ wächst
1+1 Ticket gratis
Neues Theater in Laxenburg mit Lachgarantie
Neue Details
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf