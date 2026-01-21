Burgenländische Baugenossenschaft trotzt Krise

Wohnen mit kleinem Budget

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) arbeitet dennoch gegen diesen Trend und erobert sogar neue Gemeinden, indem sie dort leistbaren Wohnraum schafft. Ein Beispiel ist Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See), wo vor rund drei Jahren ein neues Gemeindezentrum errichtet wurde. Das alte Gemeindeamt stand seither leer. Weil es sich mitten im Ortskern befindet, hat die OSG zugeschlagen. „Wir werden anstelle des ehemaligen Amtes ein modernes Wohnhaus bauen, das sowohl jungen Menschen als auch Senioren mit kleinem Budget ein Zuhause bietet. Demnächst beginnen die Abbrucharbeiten“, sagt OSG-Chef Alfred Kollar.