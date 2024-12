Sachslehner: „Empörung besteht absolut zu Recht“

Wieso habe die ÖVP aber zuletzt bei zahlreichen Wahlen ein deutliches Minus eingefahren? Sachslehner: „Es gibt offensichtlich einen Vertrauensverlust mit den Regierenden. Aber was klar ist: Die Menschen wollen eine Mitte-Rechts-Politik. Das haben wir bei der Europawahl gesehen, das haben wir bei der Nationalratswahl gesehen. Das haben wir in Vorarlberg und jetzt auch in der Steiermark gesehen. Also ich glaube, das kann man auf alle Fälle nicht mehr wegdiskutieren.“