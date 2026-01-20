„Wir leben, aber wir sind nicht mehr lebendig!“

Spaßbefreite Gesellschaft

Mit der Welt habe sich aber auch das Humorverständnis geändert: „Wenn Gerhard Polt vor 20 Jahren meinte: ,Dieses Afrika, ich weiß nicht, ob sich das rentiert‘, war jedem klar, dass Polt kein Rassist ist. So eine Aussage wäre heute nicht mehr möglich, weil unsere Sprache sensibler geworden und eine Reizkultur entstanden ist. Jeder ist gleich beleidigt und persönlich gekränkt“, sagt Seidl und erzählt von einer Dame, die seine Vorstellung besuchte und ihn anschließend bat, damit aufzuhören, „Jesus zu diffamieren“. Das sei „blasphemisch“ und stünde Seidl nicht zu.