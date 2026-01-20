Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kabarettist Gery Seidl

„Wir leben, aber wir sind nicht mehr lebendig!“

Burgenland
20.01.2026 07:00
„Wenn ich diverse Vorgänge in unserem Land durch den Kakao ziehe, können viele gar nicht mehr ...
„Wenn ich diverse Vorgänge in unserem Land durch den Kakao ziehe, können viele gar nicht mehr lachen. Sie erstarren regelrecht, weil das Gehörte so unfassbar ist“, sagt Gery Seidl.(Bild: H.EDER)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

In absurden Zeiten haben es Kabarettisten und Satiriker nicht leicht. Denn hinter jeder Pointe steckt eine gewisse Tragik. Warum Lachen trotzdem hilft, weiß Gery Seidl. Die „Krone“ sprach mit ihm über Götter, Nörgler und Verbrecher.

0 Kommentare

Wenn er „Eine Runde Seidl“ ausgibt, darf man sich auf doppelten Genuss freuen. Bier und Humor haben nämlich erstaunlich viel gemeinsam. Beides ist Geschmackssache und in Maßen und netter Gesellschaft am besten. Beides ist kulturell geprägt und verbindet Menschen. Beides kann aber auch schal und zur falschen Zeit fehl am Platz sein.

Kabarettist Gery Seidl (50) ist das bewusst. Um seinen Fans einen launigen Abend zu bieten, tourt er gerade mit seinem gleichnamigen Best-of-Programm, mit dem er sein 15-jähriges Bühnenjubiläum feiert, bis Ende 2026 durch Österreich. Am Dienstag und Mittwoch macht er damit im Kulturzentrum in Eisenstadt Station: „Mein Publikum will bestimmte Geschichten immer wieder hören. Deshalb erwecke ich sie nun erneut zum Leben. Im Hintergrund arbeite ich aber bereits eifrig an meinem neuen Programm, das im Jänner 2027 Premiere feiern wird“, verrät der Klosterneuburger.

Realität oder Fiktion – das ist hier die Frage
Das neue Werk soll kein „Feel-well“-Programm werden, aber Lebenslust wecken: „Wenn wir uns andauernd Bilder aus Gegenden anschauen, in denen es den Leuten schlecht geht, vergessen wir ganz darauf, wie gut wir es hier bei uns haben, auch wenn wir, freilich nicht-wissend mitansehen, wie man unser Familiensilber verscherbelt“, meint Seidl augenzwinkernd.

Ob diese Anspielung ein Seitenhieb auf die Finanzpolitik von Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sein soll? Schließlich kritisiert die Opposition Doskozil mit exakt den gleichen Worten? „Aber nein, es gibt ganz wenige, die es zurzeit verdienen, namentlich genannt zu werden“, sagt Seidl und schwenkt prompt zu Ex-ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, der sich beim Budgetdefizit „gleich um neun Milliarden verrechnet“ hat: „Bei aller Tragik: Ich weiß schon nimmer, was Realität und was Fiktion ist, so absurd ist alles. Am unglaublichsten ist jedoch die Gleichgültigkeit, die sich in unserer Gesellschaft breit gemacht hat.“

Gibt es eine Pointe, bei der er sich denkt: „Dafür mag ich mich selbst ein bissl?“ Er lacht laut ...
Gibt es eine Pointe, bei der er sich denkt: „Dafür mag ich mich selbst ein bissl?“ Er lacht laut auf: „Nein, das wäre unfair allen anderen Pointen gegenüber.“(Bild: H.EDER)

Spaßbefreite Gesellschaft
Mit der Welt habe sich aber auch das Humorverständnis geändert: „Wenn Gerhard Polt vor 20 Jahren meinte: ,Dieses Afrika, ich weiß nicht, ob sich das rentiert‘, war jedem klar, dass Polt kein Rassist ist. So eine Aussage wäre heute nicht mehr möglich, weil unsere Sprache sensibler geworden und eine Reizkultur entstanden ist. Jeder ist gleich beleidigt und persönlich gekränkt“, sagt Seidl und erzählt von einer Dame, die seine Vorstellung besuchte und ihn anschließend bat, damit aufzuhören, „Jesus zu diffamieren“. Das sei „blasphemisch“ und stünde Seidl nicht zu.

„Ich habe ihr geantwortet, dass man einen Gott nicht beleidigen kann. Das unterscheidet ihn eklatant von einem Hausmeister oder einem Polizisten. Beleidigend ist höchstens, wenn wir kleinen Menschen uns anmaßen, einen Gott verteidigen zu wollen. Wenn so eine persönliche Befindlichkeit wie jene der Dame zur Gesetzmäßigkeit wird. Dann fallen wir in ein Zeitalter zurück, in dem man am Scheiterhaufen verbrannt wurde, wenn man nicht konform ging“, sagt Seidl.

Ähnlich erging es ihm auch, als er in seinem Programm erwähnte, dass ein Elektroauto am „Ring“ stehe und nicht weiterkönne. „Prompt erhielt ich zig Mails von E-Auto-Fanatikern, was mir einfällt, ein grünes Gefährt in Misskredit zu bringen. Kurzum: Man muss echt aufpassen, was man heute sagen darf. Diesen Raum muss man sich als Satiriker wieder zurückerobern. Das ist nicht einfach, aber spannend. Was ich daraus erkenne: Wir leben, aber wir sind nicht mehr lebendig.“

Auch Seidl setzt sich für das Gute ein. Seit fünf Jahren ist er Schirmherr des Therapiehofes ...
Auch Seidl setzt sich für das Gute ein. Seit fünf Jahren ist er Schirmherr des Therapiehofes „Lichtblickhof“. Er sammelt Spenden und bringt sich beim Bauen ein. Schließlich war er vor seiner Kabarettkarriere zehn Jahre lang Bauleiter.(Bild: H.EDER)

Das Gute sehen
Deshalb geht er es nun anders an. Anstatt sich weiterhin mit Nörglern zu befassen oder mit „Pülchern und Halbverbrechern zu beschäftigen, die Österreich als Selbstbedienungsladen betrachten und dafür kaum zur Rechenschaft gezogen werden“, will Seidl künftig Menschen vor den Vorhang holen, die mit Optimismus in den Tag starten und Gutes tun.

Diese Lebendigkeit wünsche er jedem von Herzen, auch Politikern: „Ich unterstelle niemanden, dass er nicht mit einem Grundenthusiasmus ins Amt geht. Aber ich glaube, dass der Karren mittlerweile so eingefahren ist, dass es nicht leicht ist, in diesem Land etwas zu bewegen. Irgendwann sprechen sie ja doch alle den Text ihrer Vorgänger.“

Die „Krone“ verlost 2 x 2 Karten für Dienstagabend. Mitspielen: facebook.com/kroneBGLD

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -3°
Symbol wolkig
Güssing
-10° / -3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / -2°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-7° / -3°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / -3°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Mehr Burgenland
Klare Ansagen
Familypark-Ausbau: Grüne-Chefin zieht rote Linien
Illegale Migration
Schutz der Grenze ist im Fokus der Länder
BASKETBALL-LEGENDE
Die Leidenschaft kennt kein Ablaufdatum
Prozess in Eisenstadt
Und es gibt Leberkäsesemmeln bis zum Lebensende
Klage hatte Erfolg
Reha-Geld für Physiotherapeutin erkämpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf