Wie Blau-Weiß mit dem Verletzungs-Schock umgeht

Nur klare Nr. 1 wird geholt

Wenngleich Baier im Herbst nicht so konstant wie erhofft agierte und nicht an Vorgänger Radek Vitek anschließen konnte, trifft die Verletzung der Nr. 1 den Tabellenletzten schwer. „Es ist seine erste Profistation, diese Verletzung ist für ihn natürlich sch... – und für das ganze Team zach, das lässt die Mitspieler nicht kalt“, so Schösswendter, der aber nach vorne blicken muss. Aus Klubsicht wäre es noch fataler gewesen, die Verletzung wäre in drei Wochen passiert. Weil das Transferfenster jetzt noch offen ist, kann man noch Ersatz holen. Schösswendter: „Wir haben mit Thomas Turner und Valentin Oelz zwei Torhüter, denen ich die Bundesliga absolut zutraue, aber wir sind in einer speziellen Situation, sondieren jetzt den Markt. Wir wollen jemanden holen – aber nur eine klare Nummer 1, einen Mann, der Sicherheit geben und die Mannschaft auch führen kann.“