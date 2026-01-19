Wie Blau-Weiß mit dem Verletzungs-Schock umgeht

Im Herbst hatte er noch jede einzelne der 1530 Bundesliga-Minuten das Blau-Weiß-Tor gehütet: Tschechiens U21-Torhüter Viktor Baier, der sich bei beim Test-0:0 gegen FC Zlin in Belek nun schwerst verletzte, die Achillessehne riss. So geht Blau-Weiß mit dem Schock um...
Bei einem langen Ball war er am Weg zurück in Richtung Elferpunkt. „Er hat einfach nur einen Richtungswechsel im Laufen gemacht, wollte sich abdrücken – eine total harmlose Situation“, beschreibt Sportchef Christoph Schösswendter die fatale Szene beim Test-0:0 von BW Linz am Samstag im Türkei-Camp gegen FC Zlin, als sich Torhüter Viktor Baier schwerst verletzte. „Er hat sofort gemerkt, dass die Achillessehne gerissen ist. Dabei hatte er davor nie Probleme, ist es nicht am Ende des Spiels passiert, sondern schon nach 20 Minuten und auch der Platz war – auch wenn er von der härteren Sorte war – gut. Das Ganze kam komplett unerwartet“, so der Sportchef über das Saisonende des 21-Jährigen, der im Herbst jede Liga-Minute gespielt hatte! Der junge Tscheche nahm in Belek noch auf Krücken am Team-Filmabend („The Beautiful Game“) teil, wurde am Sonntag Früh nach Tschechien zu Stammklub Pilsen geflogen und operiert.
Nur klare Nr. 1 wird geholt
Wenngleich Baier im Herbst nicht so konstant wie erhofft agierte und nicht an Vorgänger Radek Vitek anschließen konnte, trifft die Verletzung der Nr. 1 den Tabellenletzten schwer. „Es ist seine erste Profistation, diese Verletzung ist für ihn natürlich sch... – und für das ganze Team zach, das lässt die Mitspieler nicht kalt“, so Schösswendter, der aber nach vorne blicken muss. Aus Klubsicht wäre es noch fataler gewesen, die Verletzung wäre in drei Wochen passiert. Weil das Transferfenster jetzt noch offen ist, kann man noch Ersatz holen. Schösswendter: „Wir haben mit Thomas Turner und Valentin Oelz zwei Torhüter, denen ich die Bundesliga absolut zutraue, aber wir sind in einer speziellen Situation, sondieren jetzt den Markt. Wir wollen jemanden holen – aber nur eine klare Nummer 1, einen Mann, der Sicherheit geben und die Mannschaft auch führen kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.