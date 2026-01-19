Vorteilswelt
Torhüter Viktor Baier

Wie Blau-Weiß mit dem Verletzungs-Schock umgeht

Oberösterreich
19.01.2026 13:00
Riss sich im Test die Achillessehne: BW-Linz-Goalie Viktor Baier
Riss sich im Test die Achillessehne: BW-Linz-Goalie Viktor Baier(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Im Herbst hatte er noch jede einzelne der 1530 Bundesliga-Minuten das  Blau-Weiß-Tor gehütet: Tschechiens U21-Torhüter Viktor Baier, der sich bei beim Test-0:0 gegen FC Zlin in Belek nun schwerst verletzte, die Achillessehne riss. So geht Blau-Weiß mit dem Schock um...

Bei einem langen Ball war er am Weg zurück in Richtung Elferpunkt. „Er hat einfach nur einen Richtungswechsel im Laufen gemacht, wollte sich abdrücken – eine total harmlose Situation“, beschreibt Sportchef Christoph Schösswendter die fatale Szene beim Test-0:0 von BW Linz am Samstag im Türkei-Camp gegen FC Zlin, als sich Torhüter Viktor Baier schwerst verletzte. „Er hat sofort gemerkt, dass die Achillessehne gerissen ist. Dabei hatte er davor nie Probleme, ist es nicht am Ende des Spiels passiert, sondern schon nach 20 Minuten und auch der Platz war – auch wenn er von der härteren Sorte war – gut. Das Ganze kam komplett unerwartet“, so der Sportchef über das Saisonende des 21-Jährigen, der im Herbst jede Liga-Minute gespielt hatte! Der junge Tscheche nahm in Belek noch auf Krücken am Team-Filmabend („The Beautiful Game“) teil, wurde am Sonntag Früh nach Tschechien zu Stammklub Pilsen geflogen und operiert.

Hatte im Herbst keine Minute verpasst: Viktor Baier.
Hatte im Herbst keine Minute verpasst: Viktor Baier.(Bild: GEPA)

Nur klare Nr. 1 wird geholt
Wenngleich Baier im Herbst nicht so konstant wie erhofft agierte und nicht an Vorgänger Radek Vitek anschließen konnte, trifft die Verletzung der Nr. 1 den Tabellenletzten schwer. „Es ist seine erste Profistation, diese Verletzung ist für ihn natürlich sch... – und für das ganze Team zach, das lässt die Mitspieler nicht kalt“, so Schösswendter, der aber nach vorne blicken muss. Aus Klubsicht wäre es noch fataler gewesen, die Verletzung wäre in drei Wochen passiert. Weil das Transferfenster jetzt noch offen ist, kann man noch Ersatz holen. Schösswendter: „Wir haben mit Thomas Turner und Valentin Oelz zwei Torhüter, denen ich die Bundesliga absolut zutraue, aber wir sind in einer speziellen Situation, sondieren jetzt den Markt. Wir wollen jemanden holen – aber nur eine klare Nummer 1, einen Mann, der Sicherheit geben und die Mannschaft auch führen kann.“ 

Oberösterreich

