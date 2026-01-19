Wegen Waldbränden: Chile ruft Notstand aus

Waldbrände in Chile keine Seltenheit

Die von Hitze und starkem Wind angefachten Flammen erfassten mehrere Wohngebiete, unter anderem in Concepción. Besonders hart getroffen ist die naheliegende Stadt Penco. Nach Angaben des Bürgermeisters stammen die meisten Todesopfer in der Region von dort. In den vergangenen Jahren richteten mehrere Waldbrände in Chile schwere Verwüstungen an. Im Februar 2024 kamen 138 Menschen bei Bränden in Viña del Mar in der Touristenregion Valparaíso ums Leben.