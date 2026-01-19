Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne für Resolution

„Doxing“ soll auch in Österreich strafbar werden

Oberösterreich
19.01.2026 12:30
Es sind vor allem Frauen, die von „Doxing“ betroffen sind. Eine rechtliche Handhabe gibt es ...
Es sind vor allem Frauen, die von „Doxing“ betroffen sind. Eine rechtliche Handhabe gibt es nicht. (Symbolfoto)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Das Veröffentlichen von höchstpersönlichen Daten wie Namen und Adresse  von anderen Menschen im Internet ist in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern nicht verboten. Die Linzer Grünen wollen das ändern – mit einer Resolution, die im Linzer Gemeinderat beschlossen werden soll.

0 Kommentare

Der Fall einer Mühlviertlerin, deren Adresse samt Bild von ihrem Haus auf Facebook mit dem Zusatz „Falls sie wer besuchen will“ veröffentlicht wurde, machte im Vorjahr Schlagzeilen – die „Krone“ berichtete. Die Staatsanwaltschaft Linz sah trotz einer Anzeige keinen Grund, gegen die Urheber des Postings zu ermitteln. Die Aufregung war groß.

Vor allem Frauen betroffen
Das Veröffentlichen von persönlichen Daten anderer Personen im Internet wird „Doxing“ genannt. „Gerade Frauen sind davon besonders häufig betroffen. Täter, die Daten von Personen gegen deren Willen öffentlich machen und damit deren Sicherheit gefährden, müssen wirksam zur Rechenschaft gezogen werden können“, fordert die Linzer Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Im nächsten Gemeinderat wird ihre Partei deshalb eine Resolution an das Justizministerium einfordern.

Lesen Sie auch:
Der Mann postet auf Facebook die Privatadresse der Frau – das könnte strafrechtliche Folgen ...
Ungewöhnlicher Weg
Adresse und Foto geteilt: So wehrt sich Frau jetzt
07.08.2025
Krone Plus Logo
Opfer entsetzt
Adresse ins Netz gestellt: Keine Konsequenzen
13.08.2025

In anderen Ländern strafbar
Dabei bekommen die Grünen Unterstützung von der Juristin Didem Wenger, die gemeinsam mit anderen eine Online-Petition ins Leben gerufen hat. „Die Justiz muss die Opfer vor jeglichen Eingriffen in ihre Privatsphäre umfassend schützen und gleichzeitig sicherstellen, dass mutmaßliche Täter lückenlos zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt sie. In anderen Ländern, etwa in Deutschland, ist „Doxing“ bereits als Straftatbestand eingestuft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Grüne für Resolution
„Doxing“ soll auch in Österreich strafbar werden
Krone Plus Logo
Holz als Wertanlage
Warum sich die mühevolle Arbeit im Wald lohnt
Jetzt 30% sparen!
Musik & große Gefühle: Das Phantom der Oper
„Quacken“ erlaubt
Genervter Nachbar verlor Kampf gegen Frösche
Krone Plus Logo
Kläger und Angeklagter
Ungewöhnliches Duell zweier Anwälte vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf