„Doxing“ soll auch in Österreich strafbar werden

In anderen Ländern strafbar

Dabei bekommen die Grünen Unterstützung von der Juristin Didem Wenger, die gemeinsam mit anderen eine Online-Petition ins Leben gerufen hat. „Die Justiz muss die Opfer vor jeglichen Eingriffen in ihre Privatsphäre umfassend schützen und gleichzeitig sicherstellen, dass mutmaßliche Täter lückenlos zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt sie. In anderen Ländern, etwa in Deutschland, ist „Doxing“ bereits als Straftatbestand eingestuft.