2025 etwas weniger Lehranfänger als im Vorjahr

Die alljährliche Lehrlingsbilanz ist gewissermaßen ein Spiegel der Wirtschaftslage. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass im Jahr 2025 weniger junge Oberösterreicher eine Lehre antraten als noch im Jahr davor. Dennoch sind die Zahlen auf einem hohen Niveau: Konkret waren 6.015 Personen (2024: 6.362) in das erste Lehrjahr gestartet, was einen Rückgang von 347 Lehrlingen oder 5,5 Prozent im ersten Lehrjahr gegenüber dem Vorjahr ausmacht. „Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 347 Lehranfänger weniger. Das ist ein überschaubarer Rückgang angesichts der Rezession“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.