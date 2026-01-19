2025 etwas weniger Lehranfänger als im Vorjahr

Ein leichtes Minus bei den Lehranfängern gegenüber 2024 wurde im Vorjahr verzeichnet. Oberösterreich steht dennoch sowohl bei den Lehrlingszahlen als auch bei der Anzahl an Lehrbetrieben weiterhin an erster Stelle. In zwei Branchen gab es allerdings auch einen starken Anstieg zu beobachten.
Die alljährliche Lehrlingsbilanz ist gewissermaßen ein Spiegel der Wirtschaftslage. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass im Jahr 2025 weniger junge Oberösterreicher eine Lehre antraten als noch im Jahr davor. Dennoch sind die Zahlen auf einem hohen Niveau: Konkret waren 6.015 Personen (2024: 6.362) in das erste Lehrjahr gestartet, was einen Rückgang von 347 Lehrlingen oder 5,5 Prozent im ersten Lehrjahr gegenüber dem Vorjahr ausmacht. „Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 347 Lehranfänger weniger. Das ist ein überschaubarer Rückgang angesichts der Rezession“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.
Mehr Stellen als Bewerber
Insgesamt gab es im Land ob der Enns im Vorjahr 21.390 Lehrlinge (22.177 Lehrlinge im Jahr 2024), was im bundesweiten Vergleich erneut für den ersten Platz reicht. Auch bei der Anzahl an Lehrbetrieben – 5038 – konnte Oberösterreich seine Position als führendes Bundesland in der Lehrlingsausbildung behalten. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage bleibt der Bedarf für Fachkräfte mit Lehrabschluss hoch, mit im Jahresdurchschnitt 2025 deutlich mehr offenen Lehrstellen (1.450) als Bewerbern (902).
Anstieg in zwei Branchen
Die mit Abstand meisten Lehranfänger (2399, im Vorjahr 2517) entschieden sich für eine Lehre im Bereich Gewerbe und Handwerk, gefolgt von Industrie (1159, im Vorjahr 1320) und Handel (896, im Vorjahr 920). Es gab aber auch Zunahmen: Nämlich in den Bereichen Transport und Verkehr (215, im Vorjahr 186) und Tourismus und Freizeitwirtschaft, wo 378 junge Oberösterreicher eine Lehrer starteten – ein Anstieg um 15,6 Prozent zum Jahr 2024.
Lehre beliebt
Mit 39 % der 15-Jährigen, die sich für eine Lehre entscheiden, bleibt die duale Ausbildung die bevorzugte Ausbildungsform in Oberösterreich. Sie verbindet Theorie und Praxis optimal und wird regelmäßig an gesellschaftliche und technologische Entwicklungen angepasst. Ob „Lehre mit Matura“ oder „Duale Akademie“: Innovative Ausbildungswege, die die Lehre ergänzen, sorgen für zusätzliche Attraktivität der dualen Ausbildung. Jeder achte Lehrling entscheidet sich für Lehre mit Matura. Die Duale Akademie, die darauf abzielt, dass (AHS-)Maturantinnen und Maturanten eine Lehre absolvieren, haben bereits mehr als 200 junge Erwachsene erfolgreich abgeschlossen.
