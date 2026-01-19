Was sich die Grünen von der Kickl-FPÖ abschauen

Von 2003 bis 2015 regierten die Grünen in Oberösterreich gemeinsam mit der ÖVP – seither müssen sie sich mit der Rolle der Kritiker der schwarz-blauen Koalition im Landhaus begnügen. Mit einem Gegenentwurf zu deren Politik wollen sie bereits heuer die Weichen in Richtung Wahlkampf 2027 stellen.
Mit mehr oder weniger gelungenen gereimten Slogans politische Inhalte transportieren – das kennt man in Österreich seit Jahren von Herbert Kickl und seiner FPÖ. In Oberösterreich sind nun aber offensichtlich auch die Grünen auf den Geschmack gekommen: Sie gaben am Montag einen Überblick darüber, wie sie sich in diesem Jahr für die Landtagswahl 2027 rüsten wollen – und fassten dabei ihre Vorhaben in Reime.
Altbewährte grüne Themen
Der Exkurs ins Poetische ist dabei aber die einzige Überraschung. Thematisch bleibt man bei Altbewährtem: Windkraft-Offensive („Windräder bauen statt auf Putins Gas vertrauen“), Schluss mit Bodenversiegelung („Boden und Heimat schützen, statt dem Profit der Reichen zu nützen“) und Nein zur Spaltung der Gesellschaft (Achtung statt Ächtung, aufeinander schauen statt misstrauen“) sind die Eckpfeiler der grünen Politik.
Grüne wollen „draußen“ sichtbar sein
„Man wird uns sehen – draußen bei den Leuten, an den Wirtshaustischen, bei den Heimatgesprächen. Und die verantwortliche Politik wird uns spüren“, lautet die Kampfansage von Grünen-Chef Stefan Kaineder an Schwarz-Blau. Für den (Vor-)Wahlkampf sieht man sich gut aufgestellt: In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der grünen Gemeindegruppen von 128 auf 154 angewachsen, jene im Gemeinderat von 122 auf 148. Dieses Wachstum wolle man heuer fortsetzen, sagt Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger.
Personell wird es an der Spitze der Partei keine Änderung geben: Im Mai wird Stefan Kaineder „zweifelsfrei“ erneut zum Spitzenkandidat gekürt werden.
