Was sich die Grünen von der Kickl-FPÖ abschauen

Grüne wollen „draußen“ sichtbar sein

„Man wird uns sehen – draußen bei den Leuten, an den Wirtshaustischen, bei den Heimatgesprächen. Und die verantwortliche Politik wird uns spüren“, lautet die Kampfansage von Grünen-Chef Stefan Kaineder an Schwarz-Blau. Für den (Vor-)Wahlkampf sieht man sich gut aufgestellt: In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der grünen Gemeindegruppen von 128 auf 154 angewachsen, jene im Gemeinderat von 122 auf 148. Dieses Wachstum wolle man heuer fortsetzen, sagt Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger.