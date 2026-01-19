Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Love Letters“

Christine Wipplinger: „Theater ist ein Spiegel“

Oberösterreich
19.01.2026 15:30
„Love Letters“: Gabriele Deutsch, Ferry Öllinger; Regisseurin Christine Wipplinger (re.)
„Love Letters“: Gabriele Deutsch, Ferry Öllinger; Regisseurin Christine Wipplinger (re.)(Bild: Krone KREATIV/Silvia Zellinger, Andreas Kurz)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Christine Wipplinger inszenierte „Love Letters“, eine Erfolgsproduktion mit Ferry Öllinger und Gabriele Deutsch. Das Theaterduo geht nun wieder auf Tournee. Wipplinger, die in Linz und Wien immer wieder Regie führt, spricht im „Krone“-Interview dennoch von einer Krise des Theaters.

0 Kommentare

Christine Wipplinger inszeniert regelmäßig an der Wiener Josefstadt, an Landestheatern in Linz, St. Pölten, Innsbruck und weiteren renommierten Häusern.

Genau vor einem Jahr inszenierte sie am Linzer Theater Phönix „Love Letters“ mit Ferry Öllinger und Gabriele Deutsch. Die erfolgreiche Produktion geht nun wieder auf Tour und ist weiterhin buchbar.

„Krone“: Frau Wipplinger, das Publikum liebt Ihre Inszenierungen. Verraten Sie uns, wie Sie an Stücke herangehen?
Christine Wipplinger: Ich stelle mir immer Fragen: Was will ich mit der Geschichte erzählen? Welche Aspekte des Stückes haben für die heutige Zeit eine Relevanz? Bei der Bearbeitung versuche ich, auf die mir wichtig erscheinenden Aspekte den Fokus zu legen.

Love Letters

On Tour: Gabriele Deutsch und Ferry Öllinger – das neue Traumpaar auf der Bühne – spielen „Love Letters“. Nächste Termine: Samstag, 31. Jänner, im Forum Kultur, Hellmondsödt; Samstag, 14. Februar, Alter Bauhof Ottensheim; Samstag, 18. April, Steyregg. Weitere Infos und auch Buchungen auf www.theater-phoenix.at

Sie führen immer wieder in Oberösterreich Regie. Was macht diesen Theaterschauplatz für Sie persönlich interessant?
Da meine beiden Eltern aus Oberösterreich kommen, mein Bruder, meine Schwägerin und meine älteste Freundin hier leben, habe ich einen sehr starken persönlichen Bezug zu diesem Bundesland. Ich bin in Salzburg geboren, aber mein Umfeld, auch dann später in Wien, bestand aus einem großen oberösterreichischen Freundeskreis, und so fühle ich mich hier sehr zu Hause. Außerdem waren meine Erfahrungen an oberösterreichischen Theatern immer sehr positiv.

Es wird ja oft von einer „Krise des Theaters“ gesprochen. Sehen Sie diese auch?
Corona hat sicherlich einen großen Anteil daran, dass Teile des Publikums verloren gegangen sind. Aber das unmittelbare Erleben von „echten Menschen“ auf der Bühne ist einzigartig. Wenn die Probleme der jüngeren Generation im Theater aufgenommen und ihre Geschichten mit ihren Bildern erzählt werden, denke ich, wird auch das junge Publikum immer mehr das Interesse am Theater gewinnen.

Schauspielerin Gabriele Deutsch in „Love Letters“
Schauspielerin Gabriele Deutsch in „Love Letters“(Bild: Andreas Kurz)

Was kann und sollte Theater in Zeiten zunehmender Polarisierung und Radikalisierung leisten?
Theater war und ist immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Gegebenheiten: auf der Bühne durch die Auswahl der Stücke sowie durch die Entscheidungshoheit der Politik über die Leitung eines Theaters. Für mich ist Theater ein Ort der Begegnung, der mit künstlerischen Mitteln Geschichten über die verschiedenen Facetten des menschlichen Daseins erzählt, der auf gesellschaftspolitisch relevante Themen hinweist, Fragen aufwirft und Visionen in den Raum stellt.

Lesen Sie auch:
Rechtsanwalt und Erbrechtsexperte Dr. Hubert Niedermayr aus Steyr ist Gastgeber einer neuen ...
Krone Plus Logo
Neue TV-Serie und Buch
Hubert Niedermayr: „Erbstreit sprengt Familien“
14.01.2026
Neues vom SOKO-Star
Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“
23.12.2025
Theater Phönix
„Love Letters“ mit Ferry Öllinger und Gabi Deutsch
24.01.2025

Sie inszenieren in ganz Österreich, aber wo ist Ihr Lebensmittelpunkt?
In Wien, aber es zieht mich auf privater wie beruflicher Ebene immer wieder nach Oberösterreich.

Werden wir hier im kommenden Jahr 2026 eine Inszenierung von Ihnen sehen?
Nein, für Oberösterreich gibt es derzeit noch kein konkretes Projekt. Was ich für 2026 schon sagen kann: Ich inszeniere „Alles was sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliere im Theater Berndorf in Niederösterreich, mit Kristina Sprenger und David Oberkogler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
153.509 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
148.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
132.084 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Training hält fit
Politiker gönnt den Senioren keine ruhige Minute
„Love Letters“
Christine Wipplinger: „Theater ist ein Spiegel“
OÖ führt bundesweit
2025 etwas weniger Lehranfänger als im Vorjahr
Schwieriger Einsatz
Entlegenes Wohnhaus brannte völlig nieder
Kampfansage in Reimen
Was sich die Grünen von der Kickl-FPÖ abschauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf