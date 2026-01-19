Christine Wipplinger: „Theater ist ein Spiegel“

Sie führen immer wieder in Oberösterreich Regie. Was macht diesen Theaterschauplatz für Sie persönlich interessant?

Da meine beiden Eltern aus Oberösterreich kommen, mein Bruder, meine Schwägerin und meine älteste Freundin hier leben, habe ich einen sehr starken persönlichen Bezug zu diesem Bundesland. Ich bin in Salzburg geboren, aber mein Umfeld, auch dann später in Wien, bestand aus einem großen oberösterreichischen Freundeskreis, und so fühle ich mich hier sehr zu Hause. Außerdem waren meine Erfahrungen an oberösterreichischen Theatern immer sehr positiv.