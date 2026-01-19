Vorteilswelt
Holz als Wertanlage

Warum sich die mühevolle Arbeit im Wald lohnt

Oberösterreich
19.01.2026 11:20
In Oberösterreichs Wäldern dröhnen seit Wochen die Motorsägen.
In Oberösterreichs Wäldern dröhnen seit Wochen die Motorsägen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Seit einigen Wochen dröhnen aus den heimischen Wäldern unaufhörlich die Motorsägen: In ganz Oberösterreich sind die Landwirte mit Forstarbeiten beschäftigt – denn bei den aktuell tiefen Temperaturen herrschen dafür die besten Bedingungen. Umsonst ist die mühevolle Arbeit nicht: Der Holzpreis ist hoch wie nie.

Die Arbeit im Wald ist hart und mitunter gefährlich, und die klirrende Kälte tut ihr Übriges. Doch die Bauern nehmen die Mühsal aus guten Gründen auf sich. Zum einen aus Eigennutz, denn ein eigener Wald ist mittlerweile eine echte Wertanlage. Im Dezember erreichte Rundholz ab 20 Zentimetern Durchmesser den Rekordwert von 124 Euro pro Festmeter (siehe Grafik). „In den vergangenen Jahren war es nicht immer möglich, Vornutzungen kostendeckend durchzuführen – aktuell können viele Pflegemaßnahmen sogar mit Gewinn umgesetzt werden“, sagt Agrarlandesrätin Langer-Weninger (ÖVP).

