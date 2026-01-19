Warum sich die mühevolle Arbeit im Wald lohnt

Die Arbeit im Wald ist hart und mitunter gefährlich, und die klirrende Kälte tut ihr Übriges. Doch die Bauern nehmen die Mühsal aus guten Gründen auf sich. Zum einen aus Eigennutz, denn ein eigener Wald ist mittlerweile eine echte Wertanlage. Im Dezember erreichte Rundholz ab 20 Zentimetern Durchmesser den Rekordwert von 124 Euro pro Festmeter (siehe Grafik). „In den vergangenen Jahren war es nicht immer möglich, Vornutzungen kostendeckend durchzuführen – aktuell können viele Pflegemaßnahmen sogar mit Gewinn umgesetzt werden“, sagt Agrarlandesrätin Langer-Weninger (ÖVP).