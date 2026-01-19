Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Zuhause schenken

Warum Tierheimtiere oft perfekt ins Leben passen

Oberösterreich
19.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: spectory )

Ein Tier aus dem Tierheim zu adoptieren, ist weit mehr als eine spontane Entscheidung – es ist ein Schritt mit Herz und Verantwortung. Wer einem Tierheimtier ein Zuhause schenkt, verändert oftmals nicht nur das eigene Leben stark, sondern auch dessen Leben grundlegend. Viele dieser Tiere passen besser in den Alltag, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Warum Tiere im Heim landen – und selten daran schuld sind
In Oberösterreichs Tierheimen warten derzeit rund 1.500 Hunde, Katzen, Kleintiere und andere Haustiere auf eine zweite Chance. Die Gründe, warum sie dort gelandet sind, sind vielfältig. Nicht immer sind es problematische Verhaltensweisen. Viel häufiger sind es Schicksalsschläge auf Seiten der Halter:innen: Krankheit, Trennungen, Allergien oder Todesfälle. Situationen, in denen geliebte Tiere plötzlich niemanden mehr haben.
Die Mitarbeiter:innen der Tierheime wissen: Jedes Tier bringt seine eigene Geschichte mit. Und genau deshalb wird nichts beschönigt. Gibt es besondere Anforderungen an Haltung oder Erziehung, wird offen darüber gesprochen – damit Mensch und Tier schlussendlich wirklich zusammenpassen.

Bestens vorbereitet für den Neustart
Bevor ein Tier vermittelt wird, ist es medizinisch bestens versorgt. Tierärztliche Untersuchungen, Impfungen, Chippen und – wenn nötig – Kastrationen gehören zum Standard. Die Tiere sind damit optimal auf ihr neues Leben vorbereitet.

Erfahrung statt Überraschung
Fast noch wichtiger ist aber die tägliche Arbeit der Pfleger:innen. Sie kennen ihre Schützlinge genau, beobachten ihr Verhalten, ihre Vorlieben und ihr Temperament. Sie wissen, ob ein Tier ruhig oder lebhaft ist, ob es Artgenossen mag oder lieber Einzelgänger sein möchte – und welche Umgebung ihm guttut. Das sorgt für stabile, langfristige Vermittlungen.

(Bild: spectory)
(Bild: Envato Elements)

Warum ältere Tiere oft die besseren Begleiter sind
Viele Tierheimtiere haben – im Gegensatz zu Jungtieren – bereits gelernt, mit Menschen zusammenzuleben. Sie kennen Alltagsgeräusche, Routinen und auch Regeln bereits. Gerade ältere Tiere sind oft ausgeglichen, geduldig und dankbar – Eigenschaften, die im hektischen Alltag von Familien, Berufstätigen oder Senior:innen Gold wert sein können.
Hier setzt auch die Kampagne „Tiere, die ins Leben passen“ an. Denn nicht immer ist ein junges, quirliges Tier die beste Wahl. Oft passt ein charakterstarkes, älteres Tier mit Lebenserfahrung viel besser – und bringt genau die Ruhe und Verlässlichkeit mit, die man sich wünscht.

(Bild: spectory)
(Bild: Envato Elements)

Eine Entscheidung, die doppelt hilft
Wer ein Tierheimtier adoptiert, entscheidet sich bewusst für Tierschutz. Jede gelungene Vermittlung schenkt einem Tier eine Zukunft und schafft gleichzeitig Platz für weitere Tiere in Not. Zudem wird die wichtige Arbeit der Tierheime gestärkt, die tagtäglich mit großem Einsatz für ihre Schützlinge da sind.
Die Kampagne „Tiere, die ins Leben passen“, eine Initiative des oberösterreichischen Tierschutz-Landesrats, macht genau darauf aufmerksam: Tierheimtiere sind keine zweite Wahl – sie sind oft genau die richtige.

Manchmal wartet das perfekte Haustier eben nicht beim Züchter, sondern bereits sehnsüchtig hinter den Türen eines Tierheims. Und ist bereit, sein Herz zu verschenken.

Weiterführende Links

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
148.559 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
121.423 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
118.319 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Neues Zuhause schenken
Warum Tierheimtiere oft perfekt ins Leben passen
Drama in Salzburg
Schock in OÖ nach Tod eines 53-Jährigen in Lawine
Krone Plus Logo
Gratis-Kurse in OÖ
Nikotinfrei in sechs Wochen – kann das klappen?
Krone Plus Logo
Ansturm auf Kurse
Früh übt sich – wer wirklich einen Platz bekommt
LINZ-Buch
„Stahlstadt“ in der Zeit ihres größten Wandels
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf