Warum Tierheimtiere oft perfekt ins Leben passen

Ein Tier aus dem Tierheim zu adoptieren, ist weit mehr als eine spontane Entscheidung – es ist ein Schritt mit Herz und Verantwortung. Wer einem Tierheimtier ein Zuhause schenkt, verändert oftmals nicht nur das eigene Leben stark, sondern auch dessen Leben grundlegend. Viele dieser Tiere passen besser in den Alltag, als man auf den ersten Blick vermuten würde.