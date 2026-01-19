Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuübernahme

Wo frisches Gebäck noch nach Erinnerung duftet

Niederösterreich
19.01.2026 16:00
„Es ist, als hätte dieser Ort nur geschlafen,“ schwelgt Greisinger, hier mit der frisch ...
„Es ist, als hätte dieser Ort nur geschlafen,“ schwelgt Greisinger, hier mit der frisch gebackenen Kaffeehaus Besitzerin Petra Steiner.(Bild: zVg/M. Greisinger)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

In die uralte Bäckerei des Opas eines Erfolgsautors im niederösterreichischen Allentsteig ist neues Leben eingezogen – jetzt „strömt“ dort Kaffee-Genuss!

0 Kommentare

„Manchmal sind es keine großen Worte, die Geschichte schreiben. Manchmal ist es der Duft von frischem Brot“, schildert Schriftsteller und Lebensphilosoph Manfred Greisinger. „Hier hat alles begonnen“, fügt er leise hinzu. Wir stehen mit ihm im hohen Norden – an einem Ort, der für ihn mehr ist als eine Adresse. Es ist ein Stück Seele, ein Stück Familie, ein Stück Waldviertel.

Manfreds Großeltern Alois und Frieda Eggenhofer sowie seinen Eltern Elli und Hans Greisinger
Manfreds Großeltern Alois und Frieda Eggenhofer sowie seinen Eltern Elli und Hans Greisinger(Bild: zVg/M. Greisinger)

Greisingers Großvater Alois Eggenhofer hatte genau an dieser Stelle im Jahr 1940 die „Erste Waldviertler Dampfbäckerei“ eröffnet. In schweren Zeiten. Mit harter Arbeit. Und mit dem festen Glauben daran, dass Brot mehr ist als Nahrung – nämlich Halt. „Ich bin hier als Bub mit der Bäckerschürze herumgelaufen, bis ich neun war, stolz wie ein kleiner König“, erinnert sich Greisinger gerührt.

Übernahme gelungen
1973, zum Pensionsantritt, übergab Opa Alois Eggenhofer die Bäckerei an Horst Steiner. Eine Staffelübergabe, wie sie im Waldviertel Tradition hat. Ehrlich. Handschlag. Vertrauen. Seit rund einer Woche wird das Haus als „Café und Genussladen“ neu geführt. Verantwortlich dafür: Tochter Petra Steiner aus Altenburg. Versorgt wird sie von Laura und Lena Kasses, die in Thaya eine 101 Jahre alte Familienbäckerei führen. Bio-Produkte kommen von Julia und Georg Marksteiner, letzterer auch Bürgermeister.

Die Eröffnung des neuen Cafés – ursprünglich die „1. Waldviertler Dampfbäckerei“ erfüllt ...
Die Eröffnung des neuen Cafés – ursprünglich die „1. Waldviertler Dampfbäckerei“ erfüllt Greisinger mit Freude.(Bild: zVg/M. Greisinger)

„Dass hier wieder Leben einkehrt, das bedeutet mir sehr viel“, sagt Greisinger, dessen Vater neben dem Hauptberuf als Vizeleutnant auch Bäcker war. Nun ist dieser Ort für ihn wieder das, was er einmal war: Ein Zweitwohnsitz der Seele...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
153.509 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
148.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
132.084 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf