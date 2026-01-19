Wo frisches Gebäck noch nach Erinnerung duftet

In die uralte Bäckerei des Opas eines Erfolgsautors im niederösterreichischen Allentsteig ist neues Leben eingezogen – jetzt „strömt“ dort Kaffee-Genuss!
„Manchmal sind es keine großen Worte, die Geschichte schreiben. Manchmal ist es der Duft von frischem Brot“, schildert Schriftsteller und Lebensphilosoph Manfred Greisinger. „Hier hat alles begonnen“, fügt er leise hinzu. Wir stehen mit ihm im hohen Norden – an einem Ort, der für ihn mehr ist als eine Adresse. Es ist ein Stück Seele, ein Stück Familie, ein Stück Waldviertel.
Greisingers Großvater Alois Eggenhofer hatte genau an dieser Stelle im Jahr 1940 die „Erste Waldviertler Dampfbäckerei“ eröffnet. In schweren Zeiten. Mit harter Arbeit. Und mit dem festen Glauben daran, dass Brot mehr ist als Nahrung – nämlich Halt. „Ich bin hier als Bub mit der Bäckerschürze herumgelaufen, bis ich neun war, stolz wie ein kleiner König“, erinnert sich Greisinger gerührt.
Übernahme gelungen
1973, zum Pensionsantritt, übergab Opa Alois Eggenhofer die Bäckerei an Horst Steiner. Eine Staffelübergabe, wie sie im Waldviertel Tradition hat. Ehrlich. Handschlag. Vertrauen. Seit rund einer Woche wird das Haus als „Café und Genussladen“ neu geführt. Verantwortlich dafür: Tochter Petra Steiner aus Altenburg. Versorgt wird sie von Laura und Lena Kasses, die in Thaya eine 101 Jahre alte Familienbäckerei führen. Bio-Produkte kommen von Julia und Georg Marksteiner, letzterer auch Bürgermeister.
„Dass hier wieder Leben einkehrt, das bedeutet mir sehr viel“, sagt Greisinger, dessen Vater neben dem Hauptberuf als Vizeleutnant auch Bäcker war. Nun ist dieser Ort für ihn wieder das, was er einmal war: Ein Zweitwohnsitz der Seele...
