Wo frisches Gebäck noch nach Erinnerung duftet

„Manchmal sind es keine großen Worte, die Geschichte schreiben. Manchmal ist es der Duft von frischem Brot“, schildert Schriftsteller und Lebensphilosoph Manfred Greisinger. „Hier hat alles begonnen“, fügt er leise hinzu. Wir stehen mit ihm im hohen Norden – an einem Ort, der für ihn mehr ist als eine Adresse. Es ist ein Stück Seele, ein Stück Familie, ein Stück Waldviertel.