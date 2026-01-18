In steilem Gelände gestürzt: Jäger hörte Hilferufe

Der Niederländer war gemeinsam mit seiner deutschen Lebensgefährtin (53) bereits gegen 4.30 Uhr zu einer Sonnenaufgangswanderung in Richtung Schönfeldjoch in Thiersee aufgebrochen. Die beiden stiegen vom Ursprunghaus über einen Steig und einen Forstweg in Richtung Schönfeldalm auf rund 1560 Meter auf. Kurz unterhalb der Alm brach der Mann die Tour ab und ließ seine Freundin alleine aufsteigen. Kurz nach 8 Uhr hatte das Paar zum letzten Mal telefonischen Kontakt, wie die Polizei erklärt.