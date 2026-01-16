Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Schneealm

Deutsche Wanderer in der Nacht von Berg gerettet

Steiermark
16.01.2026 07:58
Der bereits stark unterkühlte Wanderer wurde von der Bergrettung erstversorgt.
Der bereits stark unterkühlte Wanderer wurde von der Bergrettung erstversorgt.(Bild: Bergrettung Mürrzuschlag)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Wieder einmal ein nächtlicher Einsatz für die steirischen Bergretter: Auf der Schneealm (Bruck-Mürrzuschlag) gerieten Donnerstagabend zwei deutsche Wanderer in Bergnot. Ein 21-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

0 Kommentare

Mit unschöner Regelmäßigkeit unterschätzen aktuell Hobby-Alpinisten die winterlichen Bedingungen auf den Bergen – und das eben mitten im Winter. So wollten am Donnerstag zwei Deutsche von Altenberg an der Rax aus eine Wanderung auf die Schneealm unternehmen. Gegen 16 Uhr erreichte das germanische Duo auch das Hochplateau.

In steiles Gelände geraten, ausgerutscht, in Not
Beim Abstieg über den Blarergraben bekamen sie aber zunehmend Probleme und gerieten dabei in immer steileres Gelände. Einer der Wanderer rutschte dabei aus und kam in einer Rinne unverletzt zum Stillstand. Allerdings traute er sich aufgrund seiner exponierten Lage weder vor noch zurück.

Der stark unterkühlte Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Leoben gebracht.
Der stark unterkühlte Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Leoben gebracht.(Bild: Bergrettung Mürrzuschlag)

Stark unterkühlt, unfähig zu gehen
Sein Begleiter setzte deshalb gegen 19.30 Uhr den Notruf ab. Mitglieder der Bergrettung Mürzzuschlag sowie ein Alpinpolizist stiegen in der Dunkelheit rund 500 Meter zum in Not geratenen Deutschen auf und führten die Erstversorgung durch. Der 21-Jährige war durch den langen Verbleib im Schnee schon stark unterkühlt und konnte nicht mehr selbstständig gehen. Per Rettungshubschrauber wurde er geborgen und ins LKH Leoben gebracht.

Lesen Sie auch:
Der Polizeihubschrauber traf als erstes vor Ort ein – die Einsatzkräfte wurden zu Lebensrettern.
50 Kräfte im Einsatz
Steiermark: Skitourengeher von Lawine verschüttet
15.01.2026

Alpinpolizei-Appell
Der zweite Wanderer konnte unverletzt von den Einsatzkräften ins Tal gebracht werden. Die Alpinpolizei weist diesbezüglich erneut auf die aktuellen Bedingungen im alpinen Gelände hin und empfiehlt eine sorgfältige Tourenplanung sowie die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
461.222 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
204.624 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
187.382 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf