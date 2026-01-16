Deutsche Wanderer in der Nacht von Berg gerettet

Stark unterkühlt, unfähig zu gehen

Sein Begleiter setzte deshalb gegen 19.30 Uhr den Notruf ab. Mitglieder der Bergrettung Mürzzuschlag sowie ein Alpinpolizist stiegen in der Dunkelheit rund 500 Meter zum in Not geratenen Deutschen auf und führten die Erstversorgung durch. Der 21-Jährige war durch den langen Verbleib im Schnee schon stark unterkühlt und konnte nicht mehr selbstständig gehen. Per Rettungshubschrauber wurde er geborgen und ins LKH Leoben gebracht.