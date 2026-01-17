Ex-Regierungschef Draghi bekommt Karlspreis 2026

Der Karlspreis wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Bürgerinnen und Bürgern im deutschen Aachen gestiftet. Die Auszeichnung ist nach Kaiser Karl dem Großen benannt, dessen Frankenreich sich im Frühmittelalter über weite Teile Westeuropas erstreckte. Seit vergangenem Jahr ist der Preis mit einer Million Euro dotiert, das Geld stiftet ein Aachener Ehepaar und soll proeuropäischen Projekten zugutekommen.

Zu den ersten Preisträgern gehörten der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill (1955). Im vergangenen Jahr ging der Preis an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.