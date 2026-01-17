Ex-Regierungschef Draghi bekommt Karlspreis 2026

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet. Er habe „zielgerichtet“ und „mit unerschütterlicher Entschlossenheit Großes für Europa geleistet“, heißt es in der Begründung der Jury.
Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung und wird jährlich am Himmelfahrtstag verliehen, in diesem Jahr am 14. Mai. Das Direktorium hob am Samstag unter anderem den 2024 von Draghi veröffentlichten Report zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hervor. Der 78-Jährige hatte darin gemahnt, dass die Europäische Union dringend innovativer werden müsse, um nicht den Anschluss an Wirtschaftsmächte wie China und die USA zu verlieren. Wirtschaftliche Stärke sei die Basis für alles andere, schrieb der Italiener.
„Die Schwachstellen nehmen zu“, sagte Draghi kürzlich wieder. Europa habe „vielleicht mehr Feinde denn je, sowohl innere als auch äußere Feinde“. „Wir müssen unsere selbst verschuldeten Schwächen überwinden. Und wir müssen stärker werden: militärisch, wirtschaftlich, politisch“, ist der frühere italienische Ministerpräsident überzeugt. „Wir fordern die Europäische Kommission und europäischen Staats- und Regierungschefs auf, jetzt den Draghi-Report umzusetzen“, teilte das Karlspreis-Direktorium mit, das mit der Verleihung laut eigener Aussage ein „Signal an die Entscheidungsträger in Brüssel“ setzt.
Der Karlspreis wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Bürgerinnen und Bürgern im deutschen Aachen gestiftet. Die Auszeichnung ist nach Kaiser Karl dem Großen benannt, dessen Frankenreich sich im Frühmittelalter über weite Teile Westeuropas erstreckte. Seit vergangenem Jahr ist der Preis mit einer Million Euro dotiert, das Geld stiftet ein Aachener Ehepaar und soll proeuropäischen Projekten zugutekommen.
Zu den ersten Preisträgern gehörten der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill (1955). Im vergangenen Jahr ging der Preis an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.