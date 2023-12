Macron unterstützt Draghi als EU-Kommissionschef

Draghi hatte sich kürzlich „besorgt“ gezeigt, was die Zukunft Europas betrifft und betont, dass sich die EU in einem „kritischen Moment“ befinde. „Unser bisheriges Wachstumsmodell hat sich aufgelöst. Wir müssen eine neue Art des Wachstums erfinden, aber dazu müssen wir ein einziger Staat werden. Der europäische Markt ist zu klein, es gibt viele Märkte, und deshalb ziehen die kleinen Unternehmen, die in Europa anfangen, oft in die USA, sobald sie wachsen, oder sie machen zu“, erklärte der zwischen 2021 und 2022 als italienischer Regierungschef amtierende Draghi. Davor war er italienischer Notenbankgouverneur (2005-11) und EZB-Chef (2011-19). Durch seinen entschlossenen Kurs in der Eurokrise erwarb er sich großes politisches Ansehen.