Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu stark reguliert?

KI-Wettlauf: Draghi warnt vor Stagnation in der EU

Digital
02.12.2025 09:36
Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und frühere italienische Ministerpräsident ...
Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi(Bild: AP/Riccardo Antimiani)

Die Europäische Union läuft laut dem früheren EZB-Chef Gefahr, den Anschluss im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu verpassen – unter anderem wegen der von ihr selbst auferlegten KI-Regulierung.

0 Kommentare

Davor warnte der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi am Montag bei der Eröffnung des akademischen Jahres an der Mailänder Polytechnik.

„Wenn wir die Lücke im Vergleich zu anderen Ländern nicht schließen und diese Technologien nicht in großem Maßstab übernehmen, riskiert Europa eine Zukunft der Stagnation – mit all den damit verbundenen Folgen“, sagte der 78-jährige Draghi.

„Regeln schnell anpassen“
„Man muss Regeln schnell anzupassen, sobald konkrete Erkenntnisse über Risiken und Nutzen vorliegen. Genau hier ist Europa ins Stocken geraten“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Regulierungen im Bereich neuer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. „Wir haben anfängliche und vorläufige Bewertungen behandelt, als wären sie gefestigte Lehren, und sie in Gesetzen verankert, die äußerst schwer zu ändern sind“, kritisierte der gebürtige Römer.

Lesen Sie auch:
„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
28.10.2025
Krone Plus Logo
Bilderkennung
Kommissar KI: Was ein Foto alles über Sie verrät
28.11.2025
Krone Plus Logo
KI im Kinderzimmer
Wenn der Teddybär über Spanking plaudern möchte
27.11.2025

Draghi betonte, dass die EU durch die Einführung von KI einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls erhalten könnte. „Sollte die KI-Entwicklung ähnlich verlaufen wie die digitale Entwicklung in den USA, könnte es einen Schub von knapp 0,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts pro Jahr geben“, sagte er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.451 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.302 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.010 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Digital
cryptomixer.io
Ermittler zerschlagen Krypto-Geldwäscheplattform
Zu stark reguliert?
KI-Wettlauf: Draghi warnt vor Stagnation in der EU
Arbeitete an Gemini
Apple schnappt sich im KI-Wettlauf Google-Manager
Krone Plus Logo
Interesse vorgegaukelt
Betrug bei Kleinanzeigen: Auch Verkäufer abgezockt
Sauber in 15 Minuten!
„Waschmaschine für Menschen“ in Japan erfunden

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf