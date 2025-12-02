KI-Wettlauf: Draghi warnt vor Stagnation in der EU

„Regeln schnell anpassen“

„Man muss Regeln schnell anzupassen, sobald konkrete Erkenntnisse über Risiken und Nutzen vorliegen. Genau hier ist Europa ins Stocken geraten“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Regulierungen im Bereich neuer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. „Wir haben anfängliche und vorläufige Bewertungen behandelt, als wären sie gefestigte Lehren, und sie in Gesetzen verankert, die äußerst schwer zu ändern sind“, kritisierte der gebürtige Römer.