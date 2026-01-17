Einbrecher machten in Salzburg-Lehen Beute

• Mechanische Sicherheitstechnik: Investieren Sie in

geprüfte einbruchhemmende Fenster, Türen und

Terrassentüren. Zusatzschlösser oder Sicherheitsriegel

erhöhen die Hürde für Einbrecher.

• Smart-Home-Technologie: Bewegungsmelder,

Alarmsysteme oder smarte Lichtsteuerungen, die

Anwesenheit simulieren, schrecken Kriminelle ab.

• Vertrauenswürdige Nachbarn: Bitten Sie Nachbarn

oder Freunde, Ihren Briefkasten zu leeren, regelmäßig

nach dem Rechten zu sehen oder das Licht

gelegentlich einzuschalten.

• Social Media bewusst nutzen: Während es nicht zu empfehlen ist, Urlaubsfotos oder Abwesenheitsinformationen während Ihrer Reise öffentlich zu teilen, kann der gezielte Einsatz im privaten Umfeld durchaus nützlich sein, um Nachbarn über Abwesenheiten am Laufenden zu halten.

• Kellerabteile schützen: Treffen Sie Vorkehrungen

durch zusätzliche Vorhängeschlösser mit hohem

Sicherheitsstandard, verstärkte Türen oder gar

Alarmsysteme für den Kellerbereich.

• Gegenstände in Fahrradräumen sichern:

Hochwertige Fahrradschlösser, die fest mit stationären

Halterungen oder Bügeln verbunden werden, bieten

hier effektiven Schutz. E-Scooter oder Kinderwägen

sollten ebenfalls mit stabilen Schlössern gesichert

werden, selbst wenn sie in einem geschlossenen

Raum abgestellt werden.