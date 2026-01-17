Einbrecher machten in Salzburg-Lehen Beute

Am helllichten Tag stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung im Salzburger Stadtteil Lehen ein, berichtet die Polizei: Die Täter durchsuchten die Räume und entkamen mit Schmuck und Bargeld.
Zu dem Einbruch kam es laut Polizei am Freitagnachmittag. Die betroffenen Bewohner waren nicht zu Hause. Im Zuge der Tat durchsuchten die Einbrecher die Räume der Wohnung, bis sie mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld entdeckten. Über die Höhe des Schadens und den Wert der Beute machte die Exekutive keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.
So schützt man sich gegen Einbrecher
Doch wie kann man sich bei einer Abwesenheit vor Einbrechern schützen? Dazu gibt die Polizei Tipps:
• Mechanische Sicherheitstechnik: Investieren Sie in
geprüfte einbruchhemmende Fenster, Türen und
Terrassentüren. Zusatzschlösser oder Sicherheitsriegel
erhöhen die Hürde für Einbrecher.
• Smart-Home-Technologie: Bewegungsmelder,
Alarmsysteme oder smarte Lichtsteuerungen, die
Anwesenheit simulieren, schrecken Kriminelle ab.
• Vertrauenswürdige Nachbarn: Bitten Sie Nachbarn
oder Freunde, Ihren Briefkasten zu leeren, regelmäßig
nach dem Rechten zu sehen oder das Licht
gelegentlich einzuschalten.
• Social Media bewusst nutzen: Während es nicht zu empfehlen ist, Urlaubsfotos oder Abwesenheitsinformationen während Ihrer Reise öffentlich zu teilen, kann der gezielte Einsatz im privaten Umfeld durchaus nützlich sein, um Nachbarn über Abwesenheiten am Laufenden zu halten.
• Kellerabteile schützen: Treffen Sie Vorkehrungen
durch zusätzliche Vorhängeschlösser mit hohem
Sicherheitsstandard, verstärkte Türen oder gar
Alarmsysteme für den Kellerbereich.
• Gegenstände in Fahrradräumen sichern:
Hochwertige Fahrradschlösser, die fest mit stationären
Halterungen oder Bügeln verbunden werden, bieten
hier effektiven Schutz. E-Scooter oder Kinderwägen
sollten ebenfalls mit stabilen Schlössern gesichert
werden, selbst wenn sie in einem geschlossenen
Raum abgestellt werden.
Zudem bietet die Kriminalpolizei eine kostenlose Beratung an, um etwaige Schwachstellen in den eigenen vier Wänden zu identifizieren und gibt dazu die entsprechenden Sicherheitsempfehlungen.
