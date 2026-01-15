Vorteilswelt
Feuerwehr lobt

Mitarbeiter evakuierten während Brand Diskonter

Oberösterreich
15.01.2026 20:02
Dank der raschen Reaktion der Mitarbeiter blieb das Feuer auf die Verkaufsschütten begrenzt.
Dank der raschen Reaktion der Mitarbeiter blieb das Feuer auf die Verkaufsschütten begrenzt.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Feuer, alle raus!“ – Ein gefährlicher Zwischenfall ging in Linz-Urfahr glimpflich aus, weil Mitarbeiter eines Diskonters rasch und richtig reagierten. Sie evakuierten sofort die Filiale, als ein Brand entdeckt wurde. Die Berufsfeuerwehr Linz lobt die Mitarbeiter ausdrücklich.

„Dank des vorbildlichen Handelns der Mitarbeiter, die umgehend evakuierten und erste Löschmaßnahmen setzten, konnte Schlimmeres verhindert werden“, heißt es von den Helfern, die dann noch immer glühenden Brandstücke nach draußen brachten. „Wir mussten dann nur noch Nachlöscharbeiten durchführen, nachdem wir das Brandgut ins Freie gebracht hatten“, sagt Einsatzleiter Robert Gruber.

Die Schütte, in der es gebrannt hatte, wurde entleert.
Die Schütte, in der es gebrannt hatte, wurde entleert.
Draußen löschten die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr die letzten Glutnester ab
Draußen löschten die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr die letzten Glutnester ab

Verletzt wurde zum Glück niemand, die Evakuierung der Diskonter-Filiale an der Freistädter Straße in Linz-Urfahr lief reibungsfrei ab. Und da die Mitarbeiter auch so rasch löschten, blieb das Feuer auf die Schütten begrenzt und größerer Schaden wurde verhindert.

Warum das Feuer in einer Schütte mit Polstern, bzw. Decken ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

