Mitarbeiter evakuierten während Brand Diskonter

„Dank des vorbildlichen Handelns der Mitarbeiter, die umgehend evakuierten und erste Löschmaßnahmen setzten, konnte Schlimmeres verhindert werden“, heißt es von den Helfern, die dann noch immer glühenden Brandstücke nach draußen brachten. „Wir mussten dann nur noch Nachlöscharbeiten durchführen, nachdem wir das Brandgut ins Freie gebracht hatten“, sagt Einsatzleiter Robert Gruber.