Mitarbeiter evakuierten während Brand Diskonter

„Feuer, alle raus!“ – Ein gefährlicher Zwischenfall ging in Linz-Urfahr glimpflich aus, weil Mitarbeiter eines Diskonters rasch und richtig reagierten. Sie evakuierten sofort die Filiale, als ein Brand entdeckt wurde. Die Berufsfeuerwehr Linz lobt die Mitarbeiter ausdrücklich.
„Dank des vorbildlichen Handelns der Mitarbeiter, die umgehend evakuierten und erste Löschmaßnahmen setzten, konnte Schlimmeres verhindert werden“, heißt es von den Helfern, die dann noch immer glühenden Brandstücke nach draußen brachten. „Wir mussten dann nur noch Nachlöscharbeiten durchführen, nachdem wir das Brandgut ins Freie gebracht hatten“, sagt Einsatzleiter Robert Gruber.
Verletzt wurde zum Glück niemand, die Evakuierung der Diskonter-Filiale an der Freistädter Straße in Linz-Urfahr lief reibungsfrei ab. Und da die Mitarbeiter auch so rasch löschten, blieb das Feuer auf die Schütten begrenzt und größerer Schaden wurde verhindert.
Warum das Feuer in einer Schütte mit Polstern, bzw. Decken ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.