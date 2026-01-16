„Sie sind ein Trottel!“

Zuerst war ich ein wenig verblüfft. Später dachte ich: „Eigentlich hat er nicht ganz unrecht.“ Das Siezen der Volksschullehrerin gilt seit Jahrzehnten als altmodisch. Mittlerweile sogar, wenn Eltern diese Form der Anrede verwenden. Bereits in meiner Ausbildung wurde den Studierenden vermittelt, wir würden mit der „Du-Form“ Sprechhemmungen von Schülern leichter abbauen. Diese Ansicht scheint sich bis heute in der Ausbildung gehalten zu haben. Darüber hinaus sei es für Kinder und Eltern, die kaum Deutsch können, besonders schwierig, die „Sie -Form“ zu erlernen.