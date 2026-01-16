Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Sie sind ein Trottel!“

Kolumnen
16.01.2026 11:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
0 Kommentare

„Ist es nicht mehr so, dass die Schüler zu Lehrern ,Sie‘ sagen?“ Ein albanisch-stämmiger Vater, der im Alter von acht Jahren nach Österreich kam und hier in die Schule ging, stellte mir diese Frage. Er hätte nämlich gerne, dass sein Sohn dies schon in der Volksschule lernt. Gut Deutsch spricht der Bub ja. Darauf hätten beide Eltern schließlich geachtet.

Zuerst war ich ein wenig verblüfft. Später dachte ich: „Eigentlich hat er nicht ganz unrecht.“ Das Siezen der Volksschullehrerin gilt seit Jahrzehnten als altmodisch. Mittlerweile sogar, wenn Eltern diese Form der Anrede verwenden. Bereits in meiner Ausbildung wurde den Studierenden vermittelt, wir würden mit der „Du-Form“ Sprechhemmungen von Schülern leichter abbauen. Diese Ansicht scheint sich bis heute in der Ausbildung gehalten zu haben. Darüber hinaus sei es für Kinder und Eltern, die kaum Deutsch können, besonders schwierig, die „Sie -Form“ zu erlernen.

Klar ist auch: Wer ein besonders schlechtes Benehmen hat, sagt zur Lehrerin nicht „du“, sondern auch: „Sie sind ein Trottel!“ Dennoch möchte ich dem Vater zustimmen. Vielleicht sollten wir von Beginn der Volksschule an wieder größeren Wert auf die Anrede von Erwachsenen mit „Sie“ legen. Vor allem müssen Schüler und ihre Eltern den Nachnamen der Lehrerin kennen und auch benutzen. Die Höflichkeitsform „Sie“ ist Teil der deutschen Sprache. Sie zu erlernen und anzuwenden, ist einfach ein Ausdruck von Respekt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Sie sind ein Trottel!“
„Krone“-Kommentar
Die Chance geben, den richtigen Weg einzuschlagen
„Krone“-Kommentar
Orbán nimmt doch Flüchtlinge!
„Krone“-Kommentar
Gebirgsjäger für Grönland
Positive Ansätze
Spät, aber doch: Ist die Regierung aufgewacht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf