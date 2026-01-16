Vorteilswelt
Auf und Ab der Gefühle

Sechsmal in Folge defekt: Lift bewegt die Gemüter

Niederösterreich
16.01.2026 06:45
Das „Corpus delicti“ mit Dauerbeklebung: Einer von drei Aufzügen einer Wohnanlage entwickelte ...
Das „Corpus delicti“ mit Dauerbeklebung: Einer von drei Aufzügen einer Wohnanlage entwickelte sich plötzlich zu einem „Montags-Gerät“.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Er ist ein berüchtigtes Transportmittel und Bewohnern einer Hausanlage in Michelhausen (NÖ) sowie der Feuerwehr bekannt – allerdings nicht in positivem Sinne: Im Vorjahr bereits öfter defekt, brachte ein Aufzug in der Weihnachtszeit so manche zur Weißglut. Sechs Ausfälle in nicht einmal drei Wochen ließ viele durch die Decke bzw. zu Fuß gehen ...

Als bei der Feuerwehr von Michelhausen im Bezirk Tulln der erste Notruf 2026 einlangte, ahnte man schon, wohin es ging. Stimmen berichten, dass sogar Wetten darauf liefen: Wer auf „Liftbefreiung Grillenbergsiedlung“ setzte, hatte gewonnen.

Der Einsatzbericht am 3. Jänner war nicht der erste – und auch nicht der letzte: Sechs Tage später befreite man ebendort eine Mutter mit Kind aus der Liftkabine. Insgesamt sechsmal mussten die Florianis die Adresse in der Zeit von Weihnachten bis dato anfahren – von den drei baugleichen Häusern war es immer der Lift auf Stiege 1, der stecken blieb.

Zitat Icon

Die Liftwartungsfirma ist am Werken. Sobald es einen technischen Vorschlag gibt, was gemacht werden kann, wird dies beauftragt.

Stellungnahme Bauträger WET an Mieter

Ernster Anlass – mit beinahe „sarkastischer“ Wortwahl 
Als bei der „Krone“ das Mail über den „Montags-Lift“ eintraf, musste der Absender tags darauf nachlegen: „Es ist schon wieder passiert!“ Beim Aufzugsdefekt Nr. 5 klang ein gewisser Sarkasmus mit: „Ich habe den Mechaniker angesprochen. Er meinte, ,nicht zuständig‘ zu sein. Diese Aussage befand ich als sehr beruhigend und hilfreich – vor allem als er hinzufügte, er werde sich ,trotzdem bemühen‘.“

Unmut brachte auch die Nachfrage-Antwort der Wohnungsgenossenschaft WET: „Leider macht der Aufzug in Ihrer Stiege die meisten Probleme. Warum, können wir noch nicht sagen, aber wir gehen der Sache auf den Grund.“

Finaler Einsatz der Aufzugs-Spezialisten?
Als sich nach Hilferufen der Bewohner auch Bürgermeister Bernhard Haindl einschaltete, ortete ein weiterer Aufzugprofi den Grund der Lift-Posse in einem „Steuergerät“. Vielversprechender Nachsatz: „Wir sind zuversichtlich, dass mit heutigem Einsatz ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Verfügbarkeit der Aufzugsanlage erreicht werden konnte.“ – Fortsetzung folgt?

