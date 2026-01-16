Sechsmal in Folge defekt: Lift bewegt die Gemüter

Der Einsatzbericht am 3. Jänner war nicht der erste – und auch nicht der letzte: Sechs Tage später befreite man ebendort eine Mutter mit Kind aus der Liftkabine. Insgesamt sechsmal mussten die Florianis die Adresse in der Zeit von Weihnachten bis dato anfahren – von den drei baugleichen Häusern war es immer der Lift auf Stiege 1, der stecken blieb.