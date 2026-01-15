Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Leberkäse

Rauch stammte aus dem Ofen

Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, stellte sich rasch heraus, woher der Rauch stammte: aus dem Ofen. In diesem wurde gerade Leberkäse gebacken. Offenbar war die Sache etwas zu heiß geraten, der Leberkäse verbrannte und begann stark zu rauchen.