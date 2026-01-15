Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Leberkäse

In der Vorarlberger Gemeinde Tschagguns im Montafon mussten am Donnerstagmorgen die Florianijünger ausrücken: Der Grund war dichter Rauch, der sich in einer Metzgerei gebildet hatte.
Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehrleute in Tschagguns aus ihren Betten geholt: Sie mussten in eine Metzgerei ausrücken. Dort war es zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen.
Rauch stammte aus dem Ofen
Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, stellte sich rasch heraus, woher der Rauch stammte: aus dem Ofen. In diesem wurde gerade Leberkäse gebacken. Offenbar war die Sache etwas zu heiß geraten, der Leberkäse verbrannte und begann stark zu rauchen.
Keine Verletzten
Die Florianis holten die 15 Leberkäse-Laibe aus dem Ofen und belüfteten anschließend die Metzgerei. Verletzt wurde niemand – und an dem superknusprigen Leberkäse verbrannte sich auch niemand die Finger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.