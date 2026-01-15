Gebirgsjäger für Grönland

EINERSEITS sind derlei Gedankenspiele wohl genauso absurd wie jene Überlegungen Trumps, die auch einen militärischen US-Angriff auf die große Arktis-Insel als möglich bezeichneten. Eine wirkliche Konfrontation mit Waffengewalt zwischen europäischen NATO-Truppen und amerikanischen NATO-Truppen wäre vielleicht der Wunschtraum von Kreml-Chef Putin. In der Realität aber wird es einen solchen sicherlich niemals geben.