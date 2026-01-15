Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Gebirgsjäger für Grönland

Kolumnen
15.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone": Andreas Mölzer
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
Nun debattieren die EU-Granden also darüber, ob sie Truppen nach Grönland verlegen sollen. Als demonstrativen Akt des europäischen Widerstands gegen die Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump und dessen geopolitische Annexionspläne.

EINERSEITS sind derlei Gedankenspiele wohl genauso absurd wie jene Überlegungen Trumps, die auch einen militärischen US-Angriff auf die große Arktis-Insel als möglich bezeichneten. Eine wirkliche Konfrontation mit Waffengewalt zwischen europäischen NATO-Truppen und amerikanischen NATO-Truppen wäre vielleicht der Wunschtraum von Kreml-Chef Putin. In der Realität aber wird es einen solchen sicherlich niemals geben.

ANDERERSEITS offenbart sich so ein großes Zukunftsproblem, das auch unser neutrales Österreich als EU-Mitglied betrifft: Die Planungen für eine künftige EU-Armee werden angesichts der Distanzierung der USA von Brüssel und der geradezu heraufbeschworenen Bedrohung durch Putins Russland immer konkreter. Auch im Kreise unserer gegenwärtigen Bundesregierung scheint man immer stärker in diese Richtung zu denken.

Das würde dann ja tatsächlich bedeuten, dass unsere jungen Wehrdienstleistenden – der jüngste Sohn des Kolumnisten ist gerade als Einjährigfreiwilliger beim Bundesheer – im Rahmen einer EU-Einsatztruppe in fernen Weltgegenden, womöglich eben auch in der Arktis, kämpfen müssten. Und das wäre mit unserer Neutralität sicher nicht vereinbar.

