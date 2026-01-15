Vorarlberger Forscherin sieht großen Lernbedarf

Immer mehr Unternehmen greifen bei Entscheidungen auf den Einsatz von KI zurück. Inzwischen betrifft das auch Bereiche, die direkte Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Die Vorarlberger FH-Forscherin Sabrina Schneider hat gemeinsam mit Elena Freisinger (Ilmenau University of Technology) in einer Ende 2025 veröffentlichten Studie untersucht, wie Menschen mit KI-Beschlüssen umgehen, die erhebliche moralische und soziale Konsequenzen haben – etwa bei Massenentlassungen und Werksschließungen. Dazu entwarfen die Forscherinnen ein durchaus realistisches Szenario: Im ersten Experiment sollte eine Gruppe als Zuständige entscheiden, welche Mitarbeitenden bei einer Standortschließung gekündigt würden, eine andere Gruppe sollte das im Namen eines erkrankten Kollegen tun. Die Hauptfrage war, wie sehr die Teilnehmer bereit wären, die Wahl einem auf rational optimale Entschlüsse trainierten KI-Entscheidungssystem zu überlassen.