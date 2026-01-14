Bauarbeiter kassierte seine bereits 24. Vorstrafe

„Küss mich!“-Aufforderungen

Ein zweiter Vorwurf betraf einen Vorfall auf einem Weinfest in Feldkirch-Tosters. Dort soll der Mann die Frau gegen eine Wand gedrückt und zu einem Kuss gedrängt haben. „Ich wollte ihr nur ein Bussi geben“, sagte er. Das mutmaßliche Opfer schilderte die Situation allerdings anders: Sie habe sich durch die wiederholten „Küss mich!“-Aufforderungen massiv eingeengt und unter Druck gesetzt gefühlt. Laut Anklage suchte der Mann zudem wiederholt die Nähe der Frau, rief sie nahezu täglich an und soll um das Haus ihres neuen Freundes in Dornbirn geschlichen sein und Videoaufnahmen gemacht haben.