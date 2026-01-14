Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrfach verletzt

Fußgänger in Klaus auf Schutzweg von Auto erfasst

Vorarlberg
14.01.2026 13:30
Zur Kollision kam es auf einem Schutzweg.
Zur Kollision kam es auf einem Schutzweg.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Autofahrer übersah am Dienstag in der Vorarlberger Kommune Klaus einen Fußgänger, der gerade am Schutzweg die Straße überquerte. Es kam zur Kollision, der Fußgänger zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. 

0 Kommentare

Ein 29-jähriger Fußgänger war am Dienstag um 17:45 Uhr in Klaus im Bereich des Bahnhofs unterwegs und querte dort die Straße auf dem Schutzweg. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr unterdessen gerade in Richtung Unterführung und übersah dabei den Fußgänger. Der 29-Jährige wurde frontal von dem Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger Verletzungen an der linken Schulter und dem rechten Fuß. Zudem zog er sich auch noch eine Platzwunde am Kopf zu.

Er wurde durch die Rettung zur weiteren medizinischen Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Bei keinem der Unfallbeteiligten konnte eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden.

 

 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 10°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 10°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
403.750 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.596 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.865 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Weltcup in China
Positive erste Eindrücke bei ÖSV-Ass Hämmerle
Mehrfach verletzt
Fußgänger in Klaus auf Schutzweg von Auto erfasst
Krone Plus Logo
Ex-Lustenau-Boss Nagel
„Das hat mich schon alles sehr betroffen gemacht“
Bergeschere im Einsatz
Lenkerin nach Crash in Auto eingeklemmt
Beim Heimrennen
Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf