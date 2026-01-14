Fußgänger in Klaus auf Schutzweg von Auto erfasst

Ein Autofahrer übersah am Dienstag in der Vorarlberger Kommune Klaus einen Fußgänger, der gerade am Schutzweg die Straße überquerte. Es kam zur Kollision, der Fußgänger zog sich dabei mehrere Verletzungen zu.
Ein 29-jähriger Fußgänger war am Dienstag um 17:45 Uhr in Klaus im Bereich des Bahnhofs unterwegs und querte dort die Straße auf dem Schutzweg. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr unterdessen gerade in Richtung Unterführung und übersah dabei den Fußgänger. Der 29-Jährige wurde frontal von dem Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger Verletzungen an der linken Schulter und dem rechten Fuß. Zudem zog er sich auch noch eine Platzwunde am Kopf zu.
Er wurde durch die Rettung zur weiteren medizinischen Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Bei keinem der Unfallbeteiligten konnte eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden.
