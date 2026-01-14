Fußgänger in Klaus auf Schutzweg von Auto erfasst

Ein 29-jähriger Fußgänger war am Dienstag um 17:45 Uhr in Klaus im Bereich des Bahnhofs unterwegs und querte dort die Straße auf dem Schutzweg. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr unterdessen gerade in Richtung Unterführung und übersah dabei den Fußgänger. Der 29-Jährige wurde frontal von dem Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger Verletzungen an der linken Schulter und dem rechten Fuß. Zudem zog er sich auch noch eine Platzwunde am Kopf zu.