Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wollte eine Bewohnerin in Hohenems ihren Holzofen befeuern. Dazu benutzte sie einen flüssigen Brandbeschleuniger. Das Ergebnis: Aus dem Ofen schoss eine Stichflamme, die explosionsartig verpuffte. Zudem fing die Flasche mit Brandbeschleuniger Feuer. Diese brennende Flasche legte die Frau dann im Gang des Wohnblocks ab und flüchtete mit ihren Kindern über den Balkon aus der Wohnung.