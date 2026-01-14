Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung

In der Vorarlberger Gemeinde Hohenems mussten am Dienstagabend die Florianijünger ausrücken: Eine Frau wollte den Ofen in der Wohnung anheizen und verwendete dazu Brandbeschleuniger, die Sache ging jedoch schief.
Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wollte eine Bewohnerin in Hohenems ihren Holzofen befeuern. Dazu benutzte sie einen flüssigen Brandbeschleuniger. Das Ergebnis: Aus dem Ofen schoss eine Stichflamme, die explosionsartig verpuffte. Zudem fing die Flasche mit Brandbeschleuniger Feuer. Diese brennende Flasche legte die Frau dann im Gang des Wohnblocks ab und flüchtete mit ihren Kindern über den Balkon aus der Wohnung.
Unbewohnbares Haus
Ein Nachbar verständigte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand im Anschluss erfolgreich bekämpfen konnte. Sämtliche Bewohner verließen die Immobilie. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die Wohnung vorübergehend unbewohnbar, die Familie musste deshalb in eine Notunterkunft einquartiert werden. Die drei Kinder und die Mutter wurden zur ärztlichen Kontrolle in das Landeskrankenhaus Dornbirn gebracht.
Am Einsatz beteiligt waren sieben Fahrzeuge mit 65 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hohenems, fünf Fahrzeuge mit 13 Einsatzkräften des ÖRK und dem Notarzt sowie die Polizei mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.
