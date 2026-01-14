Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandbeschleuniger

Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung

Vorarlberg
14.01.2026 09:50
Florianijünger beim Einsatz in Hohenems
Florianijünger beim Einsatz in Hohenems(Bild: Mathis Fotografie)

In der Vorarlberger Gemeinde Hohenems mussten am Dienstagabend die Florianijünger ausrücken: Eine Frau wollte den Ofen in der Wohnung anheizen und verwendete dazu Brandbeschleuniger, die Sache ging jedoch schief. 

0 Kommentare

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wollte eine Bewohnerin in Hohenems ihren Holzofen befeuern. Dazu benutzte sie einen flüssigen Brandbeschleuniger. Das Ergebnis: Aus dem Ofen schoss eine Stichflamme, die explosionsartig verpuffte. Zudem fing die Flasche mit Brandbeschleuniger Feuer. Diese brennende Flasche legte die Frau dann im Gang des Wohnblocks ab und flüchtete mit ihren Kindern über den Balkon aus der Wohnung.

Hier kann derzeit niemand mehr wohnen.
Hier kann derzeit niemand mehr wohnen.(Bild: Mathis Fotografie)

Unbewohnbares Haus
Ein Nachbar verständigte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand im Anschluss erfolgreich bekämpfen konnte. Sämtliche Bewohner verließen die Immobilie. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die Wohnung vorübergehend unbewohnbar, die Familie musste deshalb in eine Notunterkunft einquartiert werden. Die drei Kinder und die Mutter wurden zur ärztlichen Kontrolle in das Landeskrankenhaus Dornbirn gebracht. 

Der Wohnblock wurde am Dienstagabend evakuiert.
Der Wohnblock wurde am Dienstagabend evakuiert.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Einsatz beteiligt waren sieben Fahrzeuge mit 65 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hohenems, fünf Fahrzeuge mit 13 Einsatzkräften des ÖRK und dem Notarzt sowie die Polizei mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Brandbeschleuniger
Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung
Kollision mit Auto
Fußgänger knallte gegen Windschutzscheibe
14. auf Olympiaschanze
Niklas Bachlinger in Peking Opfer von Windlotterie
Sturzbetrunken
Führerscheinneuling verursachte Verkehrsunfall
Am WM-Hang von 2027
Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf