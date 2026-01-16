Lebensräume verbaut: Die Zahl der Vögel sinkt

Von 3. bis 6. Jänner fand österreichweit zum 17. Mal die „Stunde der Wintervögel“ statt. Tausende Steirer nahmen die Aktion auch heuer zum Anlass, um Vögel im Garten, Park oder am Balkon zu beobachten. Vor allem wenn Schnee liegt, werden Futterhäuschen für die Tiere wichtig. Die Zahl der Vögel sinkt trotzdem.