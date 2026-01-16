Lebensräume verbaut: Die Zahl der Vögel sinkt

Sommer, Sonne, Frequency: Das Motto gilt bis 2032
Von 3. bis 6. Jänner fand österreichweit zum 17. Mal die „Stunde der Wintervögel“ statt. Tausende Steirer nahmen die Aktion auch heuer zum Anlass, um Vögel im Garten, Park oder am Balkon zu beobachten. Vor allem wenn Schnee liegt, werden Futterhäuschen für die Tiere wichtig. Die Zahl der Vögel sinkt trotzdem.
Seit 17 Jahren findet im Jänner in ganz Österreich die „Stunde der Wintervögel“ statt. Die Vogelschutzorganisation BirdLife ruft jährlich dazu auf, an gewissen Tagen eine Stunde im Garten, Park oder am Balkon zu verbringen und Vögel zu beobachten.
