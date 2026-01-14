Confession made
Another woman murdered: 45-year-old woman strangled in Lower Austria
Just a few hours after a Cobra officer in Styria confessed to killing and burying his 34-year-old partner, another woman has been murdered! A 45-year-old man from Lower Austria confessed to strangling his 35-year-old girlfriend in Wilfersdorf.
The 45-year-old was already known to the authorities, as the police had had to intervene several times in the past due to domestic violence. Now, an argument appears to have escalated fatally.
Just hours earlier, a 30-year-old police officer in Styria had confessed to murder: 34-year-old Johanna G., who had been missing for days, will not be returning. According to his own statement, her boyfriend, a Cobra officer, had strangled her and later buried her on his parents' property in southeastern Styria.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
