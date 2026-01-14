Hausärzte-Mangel: Neues Lösungsmodell am Tisch

Kern der Idee ist, Vorteile, die Primärversorgungszentren (PVZ) genießen, auf klassische Einzelordinationen zu übertragen. Etwa, dass die Kosten für diplomiertes Pflegepersonal oder andere Gesundheitsberufe nicht ohne Unterstützung zu stemmen sind. In einem PVZ werden diese Leistungen in der Regel von der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Gesundheitsfonds Steiermark stark mitfinanziert. Ziel sei es, Arztpraxen organisatorisch und personell zu stärken, ohne sie in neue Strukturen zu zwingen.