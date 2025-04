Steirischer Frauenärzte-Mangel wird zum Problem

Politik fordert Veränderung

Das seit Jahren schwelende Problem sorgt nun endlich auch auf politischer Ebene für Diskussionen: So wollen etwa die steirischen Grünen durch einen Antrag im Landtag erreichen, dass die Primärversorgungseinheiten künftig auch Frauenärzte umfassen. Die Neos fordern, dass das Land Steiermark die Kosten eines Privatarztes übernimmt, wenn kein Kassenarzt verfügbar ist. Seitens der SPÖ pocht man auf Reformen im Medizinstudium, die Studenten in Zukunft an das öffentliche System anbinden sollen.