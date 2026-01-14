Abschiedsbrief gefälscht, um Alleinerbin zu sein

Der Fall mutet skurril an: Laut Anklage behauptete die Frau, die dem Prozess am Landesgericht unentschuldigt fernblieb, zum Todeszeitpunkt ihres Ex-Mannes noch dessen Lebensgefährtin gewesen zu sein. Trotz bereits erfolgter Scheidung. Aber nicht nur das: Sie hatte zur Untermauerung auch einen gefälschten Abschiedsbrief ihres Ex-Mannes vorgelegt – demnach sei sie die Alleinerbin.