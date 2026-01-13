Wallner will reduzierten Stromtarif für Industrie

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) argumentiert mit Wettbewerbsfähigkeit und schielt dabei nach Deutschland. Auch dort soll die Industrie unterstützt werden.
Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) pocht auf die Einführung eines Industriestrompreises auch in Österreich, sollte Deutschland einen solchen reduzierten Tarif für Unternehmen einführen. „Wir haben mitzuziehen“, sagte Wallner am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Christof Germann, dem Vorstandsvorsitzenden des landeseigenen Energieversorgers Illwerke VKW. Der Energiekonzern wird 2026 rund 400 Millionen Euro investieren. Wallner begründete seine Haltung insbesondere mit einem Verweis auf die Wettbewerbsfähigkeit „mit einem unmittelbaren Nachbarn“. Die deutsche – noch nicht in Kraft befindliche – Regelung sieht vor, dass Industrieunternehmen für die Hälfte ihres Verbrauchs einen Strompreis von lediglich fünf Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist knapp die Hälfte des Strompreises der Illwerke.
Den Einnahmenentgang für die Energieversorger soll auch in Österreich der Bund ausgleichen. Laut Wallner würden sich die Kosten auf etwa 150 bis 160 Millionen Euro belaufen. Die Frage sei nicht, ob, sondern wie man das anpacke, erklärte Wallner. Er hielt jedenfalls ein „Hinterfragen der Elektrizitätsabgaben“ für den richtigen Ansatz, einen Direktzuschuss konnte er sich nicht vorstellen.
Bei den günstigsten Tarifen dabei
Die Illwerke selbst wollen auch heuer wieder einer der österreichweit günstigsten Stromanbieter bleiben, betonte Germann. Ein durchschnittlicher Haushalt in Vorarlberg bezahle aktuell 810 Euro im Jahr, in Österreich seien es im Schnitt 1090 Euro. Neue Produkte, die auf das Elektrizitätswirtschaftsgesetz abgestimmt sind, werde man im Februar vorstellen.
