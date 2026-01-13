Wallner will reduzierten Stromtarif für Industrie

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) pocht auf die Einführung eines Industriestrompreises auch in Österreich, sollte Deutschland einen solchen reduzierten Tarif für Unternehmen einführen. „Wir haben mitzuziehen“, sagte Wallner am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Christof Germann, dem Vorstandsvorsitzenden des landeseigenen Energieversorgers Illwerke VKW. Der Energiekonzern wird 2026 rund 400 Millionen Euro investieren. Wallner begründete seine Haltung insbesondere mit einem Verweis auf die Wettbewerbsfähigkeit „mit einem unmittelbaren Nachbarn“. Die deutsche – noch nicht in Kraft befindliche – Regelung sieht vor, dass Industrieunternehmen für die Hälfte ihres Verbrauchs einen Strompreis von lediglich fünf Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist knapp die Hälfte des Strompreises der Illwerke.