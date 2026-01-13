Milchtransporter rutschte in Vorarlberg Hang hinab

Das Glatteis machte sich am Dienstagmorgen auch in der Gemeinde Sulzberg in Vorarlberg bemerkbar: Ein Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Milchtransporter und rutschte mit seinem Gefährt einen Hang hinab.
Um 8.18 Uhr geschah das Unglück: Ein voll beladener Milchtransporter kam im Bereich Schönenbühl in Sulzberg auf der eis- und schneebedeckten Fahrbahn von der Straße ab. Der schwere Tankwagen rutschte in einen Hang unterhalb der Straße und blieb dort in gefährlicher Schräglage hängen.
Die Feuerwehr Sulzberg sicherte das Fahrzeug umgehend mit Seilen und Anschlagmitteln, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Anschließend wurde der Lkw mithilfe mehrerer Seilwinden und Umlenkrollen kontrolliert wieder auf die Fahrbahn gezogen. Für die aufwendige Bergung musste der betroffene Straßenabschnitt vorübergehend gesperrt werden.
Hilfe von Traktoren
Unterstützt wurde die Feuerwehr durch ein schweres Rüstfahrzeug sowie zwei Traktoren mit Schneeketten und Seilwinden, die zusätzliche Zugkraft lieferten. Durch die professionelle Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnte der Milchtransporter ohne weitere Schäden geborgen werden.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.