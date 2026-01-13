Milchtransporter rutschte in Vorarlberg Hang hinab

Hilfe von Traktoren

Unterstützt wurde die Feuerwehr durch ein schweres Rüstfahrzeug sowie zwei Traktoren mit Schneeketten und Seilwinden, die zusätzliche Zugkraft lieferten. Durch die professionelle Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnte der Milchtransporter ohne weitere Schäden geborgen werden.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.