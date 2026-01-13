Vorteilswelt
Ewiges Granden-Duell

Ski-Legende: „Es braucht keine Revanche“

Salzburg
13.01.2026 13:15
Bernhard Russi wagte sich am Montagabend auf die Hermann Maier-Weltcupstrecke.
Mit 77 Jahren ist die Schweizer Ski-Legende Bernhard Russi noch lange nicht bereit, müde zu sein. Der Olympiasieger von 1972 war in Flachau Teil der Star Challenge von Gastgeber Hermann Maier. Dabei sprach die Größe auch über den früheren Konkurrenten Franz Klammer und seine liebste Eigenschaft an Österreich. 

5. Februar 1976: Franz Klammer rauscht bei den Olympischen Spielen nach Innsbruck zu Gold in der Abfahrt. Zweiter: Bernhard Russi. 50 Jahre später trafen sich die beiden – selbstverständlich nicht zum ersten Mal – wieder. Als Teilnehmer bei der Star Challenge von Hermann Maier am Vorabend des Damen-Nachtslaloms in Flachau.

„Es war für mich einfacher“
„Es braucht keine Revanche. Wenn ich zurückblicke, gab es drei glückliche Männer auf dem Podest“, sagte Russi. Der 77-Jährige gab aber zu: „Es ist einfach, nicht zu gewinnen, wenn du das, was es zu gewinnen gibt, schon in der Tasche hast.“ Vier Jahre zuvor war es bekanntlich der Schweizer, der in Sapporo (Japan) ganz oben gestanden war. „So gesehen war es für mich ein bisschen einfacher.“

Bernhard Russi mit Franz Klammer.
Bernhard Russi mit Franz Klammer.(Bild: Andreas Tröster)

Besser zu sein als sein alter Rivale, ist für den früheren Speed-Spezialisten aber weiterhin das große Ziel. „Wenn er einen schlechten Schlag beim Golfen macht, sage ich zwar ,schade‘, aber ich denke mir: nicht schlecht für mich!“ 

„Der Sturm findet noch nicht statt“
Die Allzeitgröße hat als Eidgenosse längst die Alpenrepublik ins Herz geschlossen. Was ihm besonders gefällt? „Die Österreicher haben allgemein eine gute Einstellung zum Leben. Die Mehrheit zumindest“, führt Russi aus und hebt den „Schmäh“ der Leute hervor. „Ich muss immer gut zuhören, damit ich verstehe, was sie wirklich meinen. Da ist immer so ein bisschen Schmäh dahinter“, grinst der 77-Jährige. 

Zum Abschluss sprach der gebürtige Andermatter (Schweizer Alpen) auch über die Kräfteverhältnisse im alpinen Ski-Weltcup. Da sieht Russi die Schweiz weiterhin – und auch in Zukunft – klar vorn. „Ihr habt zwar Rückenwind, aber der Sturm findet noch nicht statt.“

