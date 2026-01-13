Ski-Legende: „Es braucht keine Revanche“

„Es war für mich einfacher“

„Es braucht keine Revanche. Wenn ich zurückblicke, gab es drei glückliche Männer auf dem Podest“, sagte Russi. Der 77-Jährige gab aber zu: „Es ist einfach, nicht zu gewinnen, wenn du das, was es zu gewinnen gibt, schon in der Tasche hast.“ Vier Jahre zuvor war es bekanntlich der Schweizer, der in Sapporo (Japan) ganz oben gestanden war. „So gesehen war es für mich ein bisschen einfacher.“