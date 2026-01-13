Ski-Legende: „Es braucht keine Revanche“

Mit 77 Jahren ist die Schweizer Ski-Legende Bernhard Russi noch lange nicht bereit, müde zu sein. Der Olympiasieger von 1972 war in Flachau Teil der Star Challenge von Gastgeber Hermann Maier. Dabei sprach die Größe auch über den früheren Konkurrenten Franz Klammer und seine liebste Eigenschaft an Österreich.
5. Februar 1976: Franz Klammer rauscht bei den Olympischen Spielen nach Innsbruck zu Gold in der Abfahrt. Zweiter: Bernhard Russi. 50 Jahre später trafen sich die beiden – selbstverständlich nicht zum ersten Mal – wieder. Als Teilnehmer bei der Star Challenge von Hermann Maier am Vorabend des Damen-Nachtslaloms in Flachau.
„Es war für mich einfacher“
„Es braucht keine Revanche. Wenn ich zurückblicke, gab es drei glückliche Männer auf dem Podest“, sagte Russi. Der 77-Jährige gab aber zu: „Es ist einfach, nicht zu gewinnen, wenn du das, was es zu gewinnen gibt, schon in der Tasche hast.“ Vier Jahre zuvor war es bekanntlich der Schweizer, der in Sapporo (Japan) ganz oben gestanden war. „So gesehen war es für mich ein bisschen einfacher.“
Besser zu sein als sein alter Rivale, ist für den früheren Speed-Spezialisten aber weiterhin das große Ziel. „Wenn er einen schlechten Schlag beim Golfen macht, sage ich zwar ,schade‘, aber ich denke mir: nicht schlecht für mich!“
„Der Sturm findet noch nicht statt“
Die Allzeitgröße hat als Eidgenosse längst die Alpenrepublik ins Herz geschlossen. Was ihm besonders gefällt? „Die Österreicher haben allgemein eine gute Einstellung zum Leben. Die Mehrheit zumindest“, führt Russi aus und hebt den „Schmäh“ der Leute hervor. „Ich muss immer gut zuhören, damit ich verstehe, was sie wirklich meinen. Da ist immer so ein bisschen Schmäh dahinter“, grinst der 77-Jährige.
Zum Abschluss sprach der gebürtige Andermatter (Schweizer Alpen) auch über die Kräfteverhältnisse im alpinen Ski-Weltcup. Da sieht Russi die Schweiz weiterhin – und auch in Zukunft – klar vorn. „Ihr habt zwar Rückenwind, aber der Sturm findet noch nicht statt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.