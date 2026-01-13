Behörde lehnt Volksbefragung zu Verlegung ab

Zum einen entspreche die Frage nicht dem Gebot der Eindeutigkeit, das erforderlich sei, „um Missverständnisse der Stimmberechtigten möglichst auszuschließen und den wahren Willen der Stimmberechtigten zum Ausdruck zu bringen“, hieß es. Zum anderen sei zwar ein angestrebtes Ergebnis erkennbar, der Fragestellung lasse sich aber nicht entnehmen, welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung zu dessen Erreichung zu setzen hätte. Dies sei aber nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes notwendig. Die Antragstellerin kann gegen den ablehnenden Bescheid Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben oder eine andere Fragestellung bei der Landeswahlbehörde einbringen.