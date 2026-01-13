Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kulinarik und Handwerk

Christkindlmärkte blicken auf gute Saison zurück

Tirol
13.01.2026 16:00
Christkindlmärke in Tirol mit stimmungsvoller Atmosphäre.
Christkindlmärke in Tirol mit stimmungsvoller Atmosphäre.(Bild: Gerhard Flatscher)

Der Dachverband „Advent in Tirol“ mit acht Standorten zieht positive Bilanz. Die acht Märkte konnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen, sowohl aus Tirol als auch aus dem Ausland. Besonders das Handwerk und die Kulinarik waren gefragt.

0 Kommentare

Sehr zufrieden zeigten sich die acht Christkindlmärkte der Dachmarke „Advent in Tirol“ hinsichtlich des jüngsten Auftritts. Die wirtschaftliche Bilanz fällt an allen Standorten – Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Schwaz, Seefeld, Innsbruck, St. Johann in Tirol und am Achensee – deutlich positiv aus. Sowohl die Handwerkskunst als auch das umfangreiche kulinarische Angebot waren besonders stark nachgefragt.

Zitat Icon

Besonders der Mix aus gastronomischem Angebot sowie Handwerksständen war wieder ein besonderer Erfolgsfaktor.

Michael Gsaller

Großteil der Besucher aus Tirol
So meint etwa Michael Gsaller vom Stadtmarketing in Hall und „Advent in Tirol“-Gruppensprecher: „Auch in diesem Jahr konnten wir in Hall eine durchgehend hohe und ausgewogene Besucherfrequenz an allen Tagen verzeichnen. Besonders der Mix aus gastronomischem Angebot sowie Handwerksständen war wieder ein besonderer Erfolgsfaktor.“

Lesen Sie auch:
Lebkuchen und andere Süßigkeiten: Herzig und lecker, doch leider auch teuer. Das trifft auf den ...
Weihnachtszauber
Christkindlmärkte in Tirol: Luxus oder leistbar?
23.11.2025

Der Großteil der Besucher kommt aus Tirol, doch werden auch immer mehr Gäste aus dem Ausland angezogen, wie aus Deutschland und Italien bis hin zu Asien oder den USA. Die Winter-Vorsaison werde durch die Märkte belebt, versichert Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
153.617 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
149.079 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
132.844 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf