Christkindlmärkte blicken auf gute Saison zurück

Der Dachverband „Advent in Tirol“ mit acht Standorten zieht positive Bilanz. Die acht Märkte konnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen, sowohl aus Tirol als auch aus dem Ausland. Besonders das Handwerk und die Kulinarik waren gefragt.
Sehr zufrieden zeigten sich die acht Christkindlmärkte der Dachmarke „Advent in Tirol“ hinsichtlich des jüngsten Auftritts. Die wirtschaftliche Bilanz fällt an allen Standorten – Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Schwaz, Seefeld, Innsbruck, St. Johann in Tirol und am Achensee – deutlich positiv aus. Sowohl die Handwerkskunst als auch das umfangreiche kulinarische Angebot waren besonders stark nachgefragt.
Besonders der Mix aus gastronomischem Angebot sowie Handwerksständen war wieder ein besonderer Erfolgsfaktor.
Michael Gsaller
Großteil der Besucher aus Tirol
So meint etwa Michael Gsaller vom Stadtmarketing in Hall und „Advent in Tirol“-Gruppensprecher: „Auch in diesem Jahr konnten wir in Hall eine durchgehend hohe und ausgewogene Besucherfrequenz an allen Tagen verzeichnen. Besonders der Mix aus gastronomischem Angebot sowie Handwerksständen war wieder ein besonderer Erfolgsfaktor.“
Der Großteil der Besucher kommt aus Tirol, doch werden auch immer mehr Gäste aus dem Ausland angezogen, wie aus Deutschland und Italien bis hin zu Asien oder den USA. Die Winter-Vorsaison werde durch die Märkte belebt, versichert Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.