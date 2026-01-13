Christkindlmärkte blicken auf gute Saison zurück

Großteil der Besucher aus Tirol

So meint etwa Michael Gsaller vom Stadtmarketing in Hall und „Advent in Tirol“-Gruppensprecher: „Auch in diesem Jahr konnten wir in Hall eine durchgehend hohe und ausgewogene Besucherfrequenz an allen Tagen verzeichnen. Besonders der Mix aus gastronomischem Angebot sowie Handwerksständen war wieder ein besonderer Erfolgsfaktor.“