Kollision beim Ausparken: Lenkerin verletzt

In der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr krachte es in der Innenstadt. Ein Flachgauer Lenker (22) wollte gerade auf die Schwarzstraße in Richtung Staatsbrücke aus einem Parkplatz fahren, als er das Auto einer Salzburgerin (38) übersah. Es kam zu einem Zusammenprall, bei dem in weiterer Folge mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Nach der Kollision lagen die Fahrzeugteile verstreut auf der Schwarzstraße. Für die Aufräumarbeiten war auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz.