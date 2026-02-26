Mutter griff mit Messer an: Kind stürzt von Balkon

Die 38-Jährige soll am Mittwochnachmittag ihre Tochter vor deren waghalsigen Sprung bedroht und verletzt haben. Zum Glück war ein 62-jähriger Nachbar zur Stelle, der das Mädchen auffangen konnte. Das Kind wurde nach einer ambulanten Behandlung dem Vater übergeben, wie die „Bild“ berichtete.