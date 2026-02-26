Nachbar fing es auf
Mutter griff mit Messer an: Kind stürzt von Balkon
Dramatischer Vorfall in Bremen: Eine Mutter ging mit einem Messer auf ihre neunjährige Tochter los, diese flüchtete auf den Balkon. Das Kind ließ sich schließlich aus dem ersten Stock fallen – ein Nachbar fing das Mädchen auf und verhinderte schlimmere Verletzungen.
Die 38-Jährige soll am Mittwochnachmittag ihre Tochter vor deren waghalsigen Sprung bedroht und verletzt haben. Zum Glück war ein 62-jähriger Nachbar zur Stelle, der das Mädchen auffangen konnte. Das Kind wurde nach einer ambulanten Behandlung dem Vater übergeben, wie die „Bild“ berichtete.
Mutter wurde in Krankenhaus eingeliefert
Die Polizei nahm die Angreiferin schließlich in ihrer Wohnung fest – die Frau soll keinen Wiederstand geleistet haben. „Aufgrund des Verdachts einer akuten psychischen Erkrankung erfolgte eine sofortige zwangsweise Unterbringung in einem Krankenhaus“, so ein Sprecher der Exekutive.
Das Motiv der Mutter ist noch vollkommen unklar. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.
