Fünf Personen bei Kollision teils schwer verletzt

Samstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Sankt Stefan ob Stainz fünf Personen verletzt. Zwei Pkw kollidierten aus unbekannter Ursache frontal miteinander.
Gegen 16.15 Uhr am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte des Grünen Kreuzes alarmiert. Im Ortsgebiet von Gundersdorf (Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg) kollidierten zwei Pkw aus noch unbekannter Ursache frontal miteinander.
Frau aus Auto gerettet
Bei dem Unfall wurden zwei Insassen schwer und drei weitere leicht verletzt. Eine Frau musste von den Einsatzkräften aus einem Fahrzeug befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten ins LKH Graz gebracht.
Neben dem Grünen Kreuz mit drei Rettungswägen war auch die Feuerwehr Gundersdorf sowie die Polizei, ein Notarzt und das Rote Kreuz mit einem Rettungsauto im Einsatz.
