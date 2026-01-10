Debacle for ÖSV women
Her 45th downhill victory! Vonn wins in Zauchensee
She's done it again: American skiing phenomenon Lindsey Vonn has won the downhill race in Altenmarkt-Zauchensee!
In her 45th World Cup downhill victory, Vonn beat Norway's Kajsa Vickhoff Lie by 0.37 seconds and her compatriot Jacqueline Wiles by 0.48 seconds on a course shortened due to weather conditions.
Here is the live ticker:
The result:
The overall World Cup standings:
From an Austrian perspective, the race was one to forget: Conny Hütter was the best ÖSV woman, finishing in 20th place, a full 1.01 seconds behind Vonn's best time...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
