42 Übertretungen in 30 Tagen: Lenker fuhr weiter

Am Dienstag wurde durch den Verkehrsdienst des Bezirkes Wels-Land Schwerverkehrskontrollen entlang der L537 in Sattledt durchgeführt. Bei der Kontrolle eines rumänischen Sattelzuges sowie dessen 28-jährigen Lenkers wurden bei 30 kontrollierten Einsatztagen des Lenkers insgesamt 42 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeit festgestellt. Es waren teilweise sehr schwerwiegende Verstöße.