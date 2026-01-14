42 Übertretungen in 30 Tagen: Lenker fuhr weiter

Weihnachten und Silvester dürfte er hinter dem Lenkrad seines Sattelschleppers verbracht haben: Bei einer Kontrolle erwischten Polizisten in Sattledt einen Rumänen (28), der in dreißig Einsatztagen 42 Übertretungen begannen hatte. Doch er durfte weiter fahren.
Am Dienstag wurde durch den Verkehrsdienst des Bezirkes Wels-Land Schwerverkehrskontrollen entlang der L537 in Sattledt durchgeführt. Bei der Kontrolle eines rumänischen Sattelzuges sowie dessen 28-jährigen Lenkers wurden bei 30 kontrollierten Einsatztagen des Lenkers insgesamt 42 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeit festgestellt. Es waren teilweise sehr schwerwiegende Verstöße.
Geldbetrag als Sicherheitsleistung
Der Lenker wusste um seine Verfehlungen und musste einen Geldbetrag als Sicherheitsleistung an Ort und Stelle begleichen. Im Anschluss konnte der rumänische Lenker die Fahrt fortsetzen.
