So viele Waffen besitzen wir im eigenen Heim

Der Fall jenes 84-jährigen Jägers, der in Pettenbach den vierjährigen Border Collie „Cooper“ totgeschossen hatte, weil er ihn mit einem Fuchs verwechselt haben dürfte, ließ bei vielen Landsleuten wieder Fragen nach dem privaten Besitz von Schusswaffen aufkommen. Laut dem Innenministerium gibt es mit Stichtag 1. Jänner 2026 bundesweit 380.343 Waffenbesitzer – in Oberösterreich sind es 66.952. Von diesen haben 273.219 eine Waffenbesitzkarte, 72.787 besitzen einen Waffenpass, dürfen die Waffe „führen“.