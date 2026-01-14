So viele Waffen besitzen wir im eigenen Heim

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Hund in Oberösterreich, ist das Thema des privaten Waffenbesitzes, wie etwa bei Jägern, in den Mittelpunkt einer Diskussion geraten. Wir haben die Zahlen: Mehr als eineinhalb Millionen Stück Schusswaffen gibt es bundesweit, 274.000 davon in Oberösterreich.
Der Fall jenes 84-jährigen Jägers, der in Pettenbach den vierjährigen Border Collie „Cooper“ totgeschossen hatte, weil er ihn mit einem Fuchs verwechselt haben dürfte, ließ bei vielen Landsleuten wieder Fragen nach dem privaten Besitz von Schusswaffen aufkommen. Laut dem Innenministerium gibt es mit Stichtag 1. Jänner 2026 bundesweit 380.343 Waffenbesitzer – in Oberösterreich sind es 66.952. Von diesen haben 273.219 eine Waffenbesitzkarte, 72.787 besitzen einen Waffenpass, dürfen die Waffe „führen“.
