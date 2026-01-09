Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autofahrer verletzt

Wieder Kollision bei Bahnübergang in Waldegg

Kriminalität & Sicherheit
09.01.2026 11:51
Wieder kam es zu einem Unfall zwischen Autofahrer und Zug bei einem unbeschranktem Bahnübergang.
Wieder kam es zu einem Unfall zwischen Autofahrer und Zug bei einem unbeschranktem Bahnübergang.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Zu einem Unfall bei einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am Freitag in Waldegg/Öd, Bezirk Wiener Neustadt. Der Bus eines Lieferunternehmens kollidierte mit einem Lastenzug. Der Fahrer ist leicht verletzt. 

0 Kommentare

Relativ glimpflich ging der Unfall Freitagvormittag bei einem unbeschrankten Bahnübergang in Waldegg/Öd im Bezirk Wiener Neustadt aus. Ein Kleinbus eines Lieferdienstes kollidierte mit einem vorbeifahrenden Lastenzug. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. „Auch der Hubschrauber ist gelandet, gleich darauf aber wieder abgeflogen“, berichtet ein Zeuge. Der verletzte Fahrer wurde in der danebenliegenden Tankstelle von der Rettung verarztet. 

„Fahrer auf den Gleisen“
Auch die Polizei bestätigt den Vorfall. „Der Fahrer war schon auf den Gleisen, als er den herankommenden Zug sah und dann wieder zurückschieben wollte. Das ist sich aber nicht mehr ausgegangen“, heißt es dazu aus der Pressestelle. Er sei dabei leicht verletzt worden. Zug und Auto wurden leicht beschädigt. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -4°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-5° / -4°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-6° / -5°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-6° / -4°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-7° / -4°
Symbol Schneefall

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Kriminalität & Sicherheit
Initiative gestartet
„Das Kältetelefon kann Menschenleben retten“
Autofahrer verletzt
Wieder Kollision bei Bahnübergang in Waldegg
Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Schlimmer Unfall
Frontal gegen Betonmauer gekracht: Lenker (46) tot
Unfalltragödie in NÖ
77-Jähriger prallt frontal gegen Lkw und stirbt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf