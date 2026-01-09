Wieder Kollision bei Bahnübergang in Waldegg

Zu einem Unfall bei einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am Freitag in Waldegg/Öd, Bezirk Wiener Neustadt. Der Bus eines Lieferunternehmens kollidierte mit einem Lastenzug. Der Fahrer ist leicht verletzt.
Relativ glimpflich ging der Unfall Freitagvormittag bei einem unbeschrankten Bahnübergang in Waldegg/Öd im Bezirk Wiener Neustadt aus. Ein Kleinbus eines Lieferdienstes kollidierte mit einem vorbeifahrenden Lastenzug. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. „Auch der Hubschrauber ist gelandet, gleich darauf aber wieder abgeflogen“, berichtet ein Zeuge. Der verletzte Fahrer wurde in der danebenliegenden Tankstelle von der Rettung verarztet.
„Fahrer auf den Gleisen“
Auch die Polizei bestätigt den Vorfall. „Der Fahrer war schon auf den Gleisen, als er den herankommenden Zug sah und dann wieder zurückschieben wollte. Das ist sich aber nicht mehr ausgegangen“, heißt es dazu aus der Pressestelle. Er sei dabei leicht verletzt worden. Zug und Auto wurden leicht beschädigt.
