Wieder Kollision bei Bahnübergang in Waldegg

„Fahrer auf den Gleisen“

Auch die Polizei bestätigt den Vorfall. „Der Fahrer war schon auf den Gleisen, als er den herankommenden Zug sah und dann wieder zurückschieben wollte. Das ist sich aber nicht mehr ausgegangen“, heißt es dazu aus der Pressestelle. Er sei dabei leicht verletzt worden. Zug und Auto wurden leicht beschädigt.