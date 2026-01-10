Mann im Zug ausgeraubt: Messermann festgenommen

Ein Horrormoment für einen jungen Zugpassagier (20) in Pfaffstätten im Bezirk Baden: Ein Mann hatte ihn mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wenig später klickten aber für den Täter bereits die Handschellen.
Der Ungar (22) hatte kurz nach Mitternacht am 5. Jänner seinem 20-jährigen Opfer Bargeld, einen Gutschein und Parfum geraubt und war danach mit dem Zug in Richtung Wiener Neustadt weitergefahren.
Messer, Patronen, Betäubungsmittel
Aufgrund der guten Personenbeschreibung des jungen Mannes und der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Zugbegleiter und den ÖBB konnte die Polizei den Gesuchten am Bahnhof Leobersdorf festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände sowie ein Messer, vier Schreckschusspatronen, eine Crackpfeife, eine Feinwaage sowie diverse Betäubungsmittel wurden bei dem Verdächtigen sichergestellt. Bei der Einvernahme verweigerte der 22-Jährige die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.