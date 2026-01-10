Mann im Zug ausgeraubt: Messermann festgenommen

Messer, Patronen, Betäubungsmittel

Aufgrund der guten Personenbeschreibung des jungen Mannes und der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Zugbegleiter und den ÖBB konnte die Polizei den Gesuchten am Bahnhof Leobersdorf festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände sowie ein Messer, vier Schreckschusspatronen, eine Crackpfeife, eine Feinwaage sowie diverse Betäubungsmittel wurden bei dem Verdächtigen sichergestellt. Bei der Einvernahme verweigerte der 22-Jährige die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.