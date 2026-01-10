Vorteilswelt
Ermittlungserfolg

Mann im Zug ausgeraubt: Messermann festgenommen

Niederösterreich
10.01.2026 12:45
(Bild: KRONEN ZEITUNG)

Ein Horrormoment für einen jungen Zugpassagier (20) in Pfaffstätten im Bezirk Baden: Ein Mann hatte ihn mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wenig später klickten aber für den Täter bereits die Handschellen.

Der Ungar (22) hatte kurz nach Mitternacht am 5. Jänner seinem 20-jährigen Opfer Bargeld, einen Gutschein und Parfum geraubt und war danach mit dem Zug in Richtung Wiener Neustadt weitergefahren.

Messer, Patronen, Betäubungsmittel
Aufgrund der guten Personenbeschreibung des jungen Mannes und der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Zugbegleiter und den ÖBB konnte die Polizei den Gesuchten am Bahnhof Leobersdorf festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände sowie ein Messer, vier Schreckschusspatronen, eine Crackpfeife, eine Feinwaage sowie diverse Betäubungsmittel wurden bei dem Verdächtigen sichergestellt. Bei der Einvernahme verweigerte der 22-Jährige die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

